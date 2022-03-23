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Livre

Amanda Bynes está oficialmente livre da tutela da mãe após nove anos

Agora ela pode tomar suas próprias decisões pessoais e financeiras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Março de 2022 às 08:35

Amanda Bynes está oficialmente livre da tutela da mãe
Amanda Bynes está oficialmente livre da tutela da mãe Crédito: Reuters/Folhapress
A atriz Amanda Bynes, 35, está oficialmente livre da tutela da mãe, Lynn Bynes, após nove anos. Segundo o site TMZ, que teve acesso aos documentos do processo, agora ela tem o poder de tomar decisões pessoais e financeiras por conta própria.
A audiência que deu fim à tutela acontece um mês depois de ela entrar com o pedido na Justiça com o apoio da própria mãe.
Ao site, o advogado de Amanda, David A. Esquibias, afirma que Amanda agradece o amor e o apoio de seus fãs durante esse período e que ela agradece também sua família por nunca desistir. "Agora que a tutela terminou, ela espera concluir seu bacharelado e viver sua vida", diz.
Desde agosto de 2013, a mãe de Bynes, Lynn, tem a tutela temporária da filha depois que ela supostamente incendiou uma garagem e foi hospitalizada em uma prisão psiquiátrica. Com isso, ela tem controle legal dos assuntos pessoais, médicos e financeiros da filha.
Em setembro do ano passado, um relatório sobre a saúde de Bynes foi arquivado e aprovado por um tribunal da Califórnia com a próxima atualização prevista para janeiro de 2023. Ao contrário dos relatórios da época, Esquibias explicou que sua tutela "não foi estendida" até 2023.
A atriz publicou um post no Twitter, em novembro de 2014, dizendo que recebeu diagnóstico de transtorno bipolar, um mês após uma segunda internação. Nos últimos anos, Bynes entrou e saiu de instalações de saúde mental enquanto lutava contra o vício em drogas.
A atriz anunciou em novembro de 2018 que estava sóbria há quatro anos, mas retornou ao tratamento dois meses depois, após o que foi relatado como uma "recaída relacionada ao estresse".
No início do mês de março, ela já havia feito um vídeo para agradecer ao apoio depois que pediu o encerramento da tutela da mãe após quase nove anos.
"E aí, Instagram? Amanda Bynes aqui", disse em vídeo compartilhado na segunda-feira (7). "A data do meu julgamento está chegando em duas semanas. Quero agradecer a todos vocês pelo amor e apoio. Paz para fora", disse a atriz, que marcou alguns veículos de comunicação na legenda.
Bynes ficou conhecida por filmes como "Ela é o Cara" (2006) e "Hairspray" (2007). Seu último papel na tela grande foi em "A Mentira" (2010), como Marianne.

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