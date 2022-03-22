Mulher exibe arma e ameaça matar Gusttavo Lima após show em Tocantins; veja o vídeo

Gusttavo Lima passou por um tremendo susto após um show realizado em Tocantins, no último fim de semana. De acordo com o portal "Isto É", citando o jornal "Sou de Palmas" e o portal "BNews", o sertanejo foi ameaçado de morte por uma mulher portando uma arma.
Segundo o site, a suspeita em questão se chama Karine, conhecida pelo apelido "Banguela", traficante da região sul da cidade de Palmas. O vídeo, que está circulando nas redes sociais, teria sido feito na sexta-feira (18), quando o cantor apresentou o espetáculo "Embaixador in Palmas", realizado no estádio Nilton Santos.
Nas imagens, a mulher aparece portanto uma arma e falando para a câmera, proferindo ameaças. "Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. 'Nóis' vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo", disse na ocasião.
Procurada, a assessoria de imprensa de Lima garantiu que eles tinham ciência do vídeo e que o artista passa bem. Não foi informado se Gusttavo fez alguma denúncia ou mesmo se pretende acionar a suspeita juridicamente. Segundo o portal R7, a mulher seria uma traficante na região e acabou presa.