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Avião de Miley Cyrus é atingido por raio e piloto faz pouso de emergência

Cantora tranquilizou os fãs nas redes sociais. "Felizmente não houve vítimas", disse Miley
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Março de 2022 às 11:22

Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza
Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza Crédito: Reprodução/ Instagram @mileycyrus
O avião que transportava a cantora Miley Cyrus foi atingido por um raio, na madrugada desta quarta-feira (23). Após se apresentar na cidade de Bogotá, na Colômbia, a rockstar arrumou as malas em direção ao Paraguai, mas no caminho precisou fazer um pouso de emergência. Nas redes sociais, Cyrus tranquilizou os fãs e afirmou que, felizmente, não houve vítimas.
“Aos meus fãs e a todos preocupados depois de saberem do meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio”, escreveu Miley. Felizmente não houve vítimas.
No próximo sábado (26), Miley será uma das atrações do segundo dia do festival Lollapalooza Brasil. Os fãs da cantora especulam uma apresentação da música “Boys Don't Cry”, de Anitta, junto com a dona do hit.

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