Gabi Martins é criticada por 'dançar funk' em ensaio de escola de samba

A ex-BBB Gabi Martins é um dos destaques da Unidos de Vila Isabel. Se preparando para desfilar no próximo Carnaval, a cantora tentou mostrar as suas habilidades para o samba durante o ensaio técnico, na noite de domingo, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.
Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a cantora sertaneja aparece rebolando e fazendo movimentos com o bumbum que mais tem a ver com funk do que com samba. Uma das primeiras pessoas a falar sobre Gabi foi a modelo Solange Gomes. A modelo comprou briga com a loira: "Alguém avisa, pelo amor de Deus. Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios, carnaval é coisa séria", reclamou a ex-Banheira do Gugu.
Internautas também repercutiram o samba da cantora. "Uma escola de samba que chama Gabi Martins para sambar já deveria perder 10 pontos na nota", brincou uma internauta. "Onde a Vila Isabel tava com a cabeça pra chamar a Gabi Martins pra passar vergonha assim no seu desfile?", questionou outra pessoa.
Na noite desta terça, Gabi Martins resolveu compartilhar em seu Stories um 'elogio' que recebeu de uma das apoiadoras da Vila Isabel. O comentário teve a intenção de defender a ex-BBB dos ataques online, porém, acabou sendo contraditório. "Não importa se você sabe ou não sambar. Seja bem-vinda à família Vila Isabel", escreveu a usuária.
Gabi tirou print da publicação e a dividiu no Instagram como um 'elogio': "E esse carinho que eu amo?". Porém, os internautas não perdoaram e apontaram que a loira passou vergonha ao compartilhar o comentário duvidoso.