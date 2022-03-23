Gabi Martins é criticada por 'dançar funk' em ensaio de escola de samba

Gabi Martins é um dos destaques da Unidos de Vila Isabel Crédito: Reprodução @gabimartins

A ex-BBB Gabi Martins é um dos destaques da Unidos de Vila Isabel. Se preparando para desfilar no próximo Carnaval, a cantora tentou mostrar as suas habilidades para o samba durante o ensaio técnico, na noite de domingo, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a cantora sertaneja aparece rebolando e fazendo movimentos com o bumbum que mais tem a ver com funk do que com samba. Uma das primeiras pessoas a falar sobre Gabi foi a modelo Solange Gomes. A modelo comprou briga com a loira: "Alguém avisa, pelo amor de Deus. Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios, carnaval é coisa séria", reclamou a ex-Banheira do Gugu.

Internautas também repercutiram o samba da cantora. "Uma escola de samba que chama Gabi Martins para sambar já deveria perder 10 pontos na nota", brincou uma internauta. "Onde a Vila Isabel tava com a cabeça pra chamar a Gabi Martins pra passar vergonha assim no seu desfile?", questionou outra pessoa.

Onde a Vila Isabel tava com a cabeça pra chamar a Gabi Martins pra passar vergonha assim no seu desfile? pic.twitter.com/JxPLOxvog9 — Pedro Machado (@pegoncalves) March 22, 2022

Na noite desta terça, Gabi Martins resolveu compartilhar em seu Stories um 'elogio' que recebeu de uma das apoiadoras da Vila Isabel. O comentário teve a intenção de defender a ex-BBB dos ataques online, porém, acabou sendo contraditório. "Não importa se você sabe ou não sambar. Seja bem-vinda à família Vila Isabel", escreveu a usuária.