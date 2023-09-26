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  • Filha de Mingau atualiza estado do músico: 'A palavra é paciência. O pior já passou'
Em recuperação

Filha de Mingau atualiza estado do músico: 'A palavra é paciência. O pior já passou'

"Está melhor do que poderíamos imaginar", escreveu Isabella; ela pediu paciência e compreensão e lembrou que ‘o trauma é grande, recente e neurológico’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:47

Mingau, do Ultraje a Rigor, abriu os olhos na última quarta-feira, 20, mas ainda não há indicação de consciência ou interação. Segundo Isabella, filha de Mingau, ele vem apresentando melhoras, mas é um processo lento.
Mingau e a filha, Isabela
Mingau e a filha, Isabela Crédito: Instagram@isaaglio
"Ele está bem. Cada dia se superando, graças a Deus e sua força. Apresenta melhoras e está melhor do que poderíamos imaginar. Mas temos que ter em mente que é um trauma grande, recente e neurológico", escreveu a filha do baixista, de 27 anos, em suas redes sociais.
"Então, a palavra é paciência. Estou tendo que aprender isso na marra. O processo é lento."
"O pior já passou. Independente da crença, é indiscutível que ele é sim um milagre", disse. "Acredito na cura e restauração total da vida dele. Foram tantas coisas que poderiam ter dado errado e deram certo, mais do que imaginamos, que não me restam dúvidas de que tudo está caminhando para o melhor possível."
Ela também agradeceu todas as orações e pediu por compreensão dos fãs, que estão ansiosos por respostas. "É muito ruim ficar nessa de não saber o que vai acontecer. Mas se é ruim para vocês, imagina para mim."
Isabella completou 27 anos na última semana, quando seu pai já estava hospitalizado. "Hoje o dia não é sobre mim, nem sobre ganhar presentes materiais. É sobre paciência, resiliência, apoio é sobre esperar você", escreveu na data.
O músico segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está em processo de retirada da ventilação mecânica.

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