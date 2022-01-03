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Felipe Neto revela que gastou R$ 60 mil em roupas de cama após fim de namoro

'Descobri porque cartões de crédito precisam de limite', disse ele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:39

O empresário e youtuber Felipe Neto
O empresário e youtuber Felipe Neto Crédito: Fábio Motta/Divulgação
O youtuber e empresário Felipe Neto, 33, revelou que fez uma compra de mais de R$ 60 mil só em roupas de cama. O motivo: se consolar após o término do namoro com a influenciadora digital Bruna Gomes.
"Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas para tentar me sentir melhor. Descobri porque cartões de crédito precisam de limite. Spoiler: não me senti melhor", comentou ele no Twitter.
Em seguida, um seguidor perguntou se ele havia gasto R$ 26 mil em lençóis, já que disse que cada peça custava R$ 13 mil e que havia comprado duas delas. Porém, o valor é bem superior a esse.
"Você gastou 26 mil reais em lençol?", perguntou o internauta. "Não. 60 [mil]. Com os edredons, fronhas e toalhas. Eu estou falando, ninguém deve ir ao shopping triste", disparou Neto. Na sequência, contou que não tinha mais dinheiro nem para comprar um sorvete.
No primeiro dia do ano, Felipe voltou às redes para negar a sua ida ao Big Brother Brasil 22 (Globo) e também para pedir que seus fãs não destilem ódio contra sua ex-namorada, Bruna Gomes, com quem ficou por cinco anos.
O influenciador estava sem voz por conta do estresse emocional que sofreu. "Eu estou completamente sem voz porque eu passei por um estresse emocional muito grande. Meu médico explicou que em função de quando você tem algo emocional muito grande na sua vida, você pode perder sua voz", começou ele.
"A única coisa que quero pedir para vocês é que nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém. Mandem só amor. Não acreditem em fofoca. Se algum dia eu e a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos. E nunca pensem, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado. Nunca", finalizou.
Os influenciadores anunciaram nesta segunda (27) pelas redes sociais o término do namoro de cinco anos. Mas o que chamou a atenção dos internautas é que o influenciador digital terminou o relacionamento com Bruna pelo telefone no Natal.
"No último dia 25, Natal, fui surpreendida com telefonema de meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando fim a nossa relação. Portanto, sim, é verdade! Não dividimos mais interesses de vida em comunhão", disse confirmando os rumores do fim do relacionamento.
Bruna disse que com certeza a surpresa foi infinitamente maior para ela que aos seus seguidores ao ser contatada por telefone e mensagens de texto. "Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta, como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias; alegrias e tristezas; tempestades e calmarias."

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