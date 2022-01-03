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Meme

De chapéu e óculos de sol, cadela ganha internet: 'Arrasando na praia'

Animal ganhou a web após aparecer em uma reportagem da Globo, em Florianópolis, Santa Catarina, no último fim de semana.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:45

Cadela Laika viralizou nas redes sociais
Cadela Laika viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter
O ano já começou rendendo uma cena inusitada. A cachorra Laika apareceu durante uma entrada ao vivo do jornal da TV Globo, em Santa Catarina, usando um chapéu e óculos de sol. A imagem logo viralizou nas redes sociais no último final de semana e se tornou um dos primeiros memes de 2022.
O animal apareceu na televisão diretamente da Praia de Canasvieiras, em Florianópolis, no Sul do Brasil. A imagem encantou imediatamente o público e também o repórter, que conversou com o tutor de Laika. Segundo o dono da cachorra, a cadela faz sucesso na praia e recebe vários pedidos de fotos.
Além do visual praiano, Laika apareceu no vídeo sentada em uma cadeira de praia com um “ar” bem tranquilo. A posição da cadela foi motivo para muitos internautas logo utilizarem a imagem do animal em posts criativos e engraçados. 

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