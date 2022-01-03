De chapéu e óculos de sol, cadela ganha internet: 'Arrasando na praia'

Cadela Laika viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter

O ano já começou rendendo uma cena inusitada. A cachorra Laika apareceu durante uma entrada ao vivo do jornal da TV Globo, em Santa Catarina, usando um chapéu e óculos de sol. A imagem logo viralizou nas redes sociais no último final de semana e se tornou um dos primeiros memes de 2022.

O animal apareceu na televisão diretamente da Praia de Canasvieiras, em Florianópolis, no Sul do Brasil. A imagem encantou imediatamente o público e também o repórter, que conversou com o tutor de Laika. Segundo o dono da cachorra, a cadela faz sucesso na praia e recebe vários pedidos de fotos.

Além do visual praiano, Laika apareceu no vídeo sentada em uma cadeira de praia com um “ar” bem tranquilo. A posição da cadela foi motivo para muitos internautas logo utilizarem a imagem do animal em posts criativos e engraçados.

Se tem foto, tem vídeo. Tá aí a entrevista que mostra a cachorra que viralizou na internet nesse domingo (02/01). O nome dela é Laika e esse charme todo, de chapéu e óculos, foi pq ela estava curtindo um sol na praia de Floripa, em Santa Catarina. pic.twitter.com/1pZyhf2jAl — virei jornalista (@VireiJornalista) January 2, 2022

?Cor de roupa pra virar o ano? Que nada! Nossa simpatia é a população VACINADA!



❤️ O ano de 2022 tem tudo pra ser maravilhoso, mas pra isso, a saúde precisa estar em dia.



? Procure o ponto mais próximo e vacine-se! Faça como a Laika, comece o ano na maior tranquilidade! pic.twitter.com/TpgZ1ugvVz — Prefeitura de Macapá (@PMMacapa) January 3, 2022

Gente eu amei a Laika, simpática, plena e arrasando na praia pic.twitter.com/Sy3UZr0gj5 — My name’s (@rebecasacchi) January 3, 2022