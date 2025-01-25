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Infecção

Faustão tem alta de hospital em São Paulo e está se recuperando, diz assessoria

O apresentador recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24) após concluir o tratamento para uma infecção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 09:26

Faustão faz primeira aparição após transplante de rim e internação
Faustão concluiu o tratamento para uma infecção Crédito: Instagram/@faustaodomeucoracao
O apresentador Fausto Silva, 74, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24) após concluir o tratamento para uma infecção. A informação foi divulgada por meio de nota oficial do Hospital Israelita Albert Einstein.
"Fausto Silva concluiu seu tratamento para tratar uma infecção e já está em casa, recuperado e bem", anuncia o comunicado divulgado pela assessoria médica.
Luciana Cardoso, esposa de apresentador, havia antecipado na última quarta-feira (22) que o artista estava finalizando o tratamento e retornando para casa em breve. Não foi especificado por quanto tempo ele esteve internado. De acordo com a equipe do hospital, ele "vem tratando uma infecção desde dezembro".
Em fevereiro de 2024, Faustão passou por um transplante de rim após o agravamento de uma doença renal crônica e passou por uma embolização para resolver questões linfáticas que poderiam estar atrasando a recuperação do órgão transplantado. Ele já havia passado por um transplante de coração em agosto de 2023.
O apresentador está afastado da televisão desde maio de 2023, quando deixou a Band. Sua última participação foi em dezembro de 2024, em uma mensagem gravada para o programa "Domingão com Huck", na qual homenageou sua filha, Lara Silva.
Ele também foi visto em uma foto de Natal publicada pelo filho João Guilherme Silva, ao lado da família.

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