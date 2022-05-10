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Fátima Bernardes aparece rouca no Encontro e web pede 'alguém leva uma pastilha'

Apresentadora irá deixar comando da atração no 2° semestre deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 14:38

Fátima Bernardes vai deixar o
Fátima Bernardes  Crédito: João Miguel Júnior/Globo
A apresentadora Fátima Bernardes, 59, chamou a atenção de seus fãs na manhã desta terça-feira (10) por apresentar o Encontro (Globo) com a voz falha. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre ela estar rouca, e alguns ainda apontaram que ela parecia desanimada.
"Alguém leva uma uma pastilha ou um copo de água para a Fátima Bernardes", escreveu um. "Fátima Bernardes está rouca? Estou sentindo ela forçando a voz hoje", apontou uma segunda. "Fátima super rouca", disse um terceiro.
"O que aconteceu com a Fátima hoje? Ela está bem apagadinha, parece que está triste", sugeriu outro internauta. "A Fátima parece tão triste hoje", escreveu um quinto. O programa desta terça contou com a presença do cantor Ton Carfi e da jornalista Patrícia Fazan.
Recentemente, a Globo confirmou a saída de Fátima Bernardes do Encontro, programa que ela comanda desde 2012. Porém, a apresentadora não está se despedindo da emissora. Segundo comunicado, ela vai assumir o talent show The Voice Brasil.
A mudança ocorrerá logo após o aniversário de 10 anos do matinal, em julho. Ela acarretará uma dança das cadeiras na emissora, com Patrícia Poeta ficando como titular do Encontro e deixando o É de Casa, que ela apresentava. Manoel Soares fará dupla com ela.
Com isso, a jornalista Maria Beltrão, que estava na GloboNews, passa a ocupar a vaga de Patrícia no programa das manhãs de sábado. Até então, ela comandava o Estúdio i, no canal pago. Com a novidade, Andréia Sadi comandará a atração.

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