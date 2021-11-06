Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Despedida

Família e famosos chegam ao velório de Marília Mendonça

A família da cantora Marília Mendonça e do tio dela, o assessor Abiceli Silveira Dias Filho, chegaram ao ginásio Goiânia Arena para o velório dos dois, na tarde deste sábado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 14:28

Familiares e fãs no velório do corpo da cantora Marília Mendonça
Família e famosos se despedem de Marília Mendonça Crédito: Folhapress
A família da cantora Marília Mendonça e do tio dela, o assessor Abiceli Silveira Dias Filho, chegaram ao ginásio Goiânia Arena para o velório dos dois, na tarde deste sábado (6).
Eles serão acompanhados de artistas que eram muito próximos da compositora, como as duplas Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano, além de Jorge (da dupla com Matheus) e Mateus (que faz parceria com Kauan), Naiara Azevedo e Luísa Sonza, que chorava bastante  ao lado dos presentes. Os famosos ficarão em espaço restrito ao núcleo familiar.
A avó da cantora chegou amparada por dois seguranças e se despediu da neta, comovendo os presentes. O público teve acesso ao local por volta das 13h40. Ao contrário da família e dos artistas, que ficarão em área separada, a população está sendo organizada em filas e apenas passará junto aos caixões para se despedirem e deixar a área em seguida, evitando aglomerações.
Marilia e Abiceli estavam com mais três ocupantes no avião KingAir C90A que caiu na sexta à tarde, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Eles seguiam de Goiânia (GO) a Caratinga (MG), onde ela faria um show na noite de sexta.
Segundo a Cemig (Centro Energético de Minas Gerais), a aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição antes de cair, em local inspecionado neste sábado pelo Cenipa. O Corpo de Bombeiros segue atuando no local para remoção dos pertences dos ocupantes.

Veja Também

Violão de Marília Mendonça e objetos de passageiros são retirados de avião

Ex-BBB Bil Araújo foi segurança de Marília Mendonça

Relembre: Marília Mendonça teve show gratuito vetado no ES em 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marília Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados