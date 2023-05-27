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Polêmica

Fábio Porchat recua sobre caso Leo Lins e pede desculpas

Humorista afirma que nunca buscou 'defender humor racista' e que apagou publicações sobre o assunto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 09:55

O humorista Fábio Porchat voltou a se pronunciar sobre o caso Leo Lins. Em novo comunicado, divulgado na noite desta sexta-feira (26) em seu perfil no Instagram, o comediante assumiu que fez tuítes isolados sobre "um assunto complexo" e que falhou em "não tomar cuidado com as palavras".
O ator, diretor, humorista e apresentador Fábio Porchat estreia o espetáculo
Humorista Fábio Porchat, inicialmente, defendeu Leo Lins Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
"Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi muito bem as reações", disse ele, no início do vídeo. "Minha posição nunca foi defender um humor racista. Eu sempre tentei defender um humor que não causasse dor, que não machucasse."
No encerramento, Porchat diz que precisava de uma melhor avaliação. "Falei de forma rasa e confusa, então eu errei", afirma. A seguir, ele informa que as publicações sobre o assunto foram apagadas de suas redes sociais para "refazer o posicionamento".
"Do jeito que ele tava, era solto, irresponsável, abria margem para validar algumas coisas que eu não concordo", reforça o humorista, que tinha a intenção de falar sobre liberdade de expressão.
No dia 16 de maio, Leo Lins teve um especial de comédia apagado, a mando da Justiça, de seu perfil no YouTube. No dia seguinte, Porchat classificou o episódio como "censura", gerando dezenas de comentários negativos a seu respeito.

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