Editorias do Site
Redes Sociais

Fabiana Justus conhece doador de medula após quebra de sigilo

A influenciadora conheceu o homem responsável por doar medula para ela em seu transplante, que aconteceu no ano passado

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:54

Fabiana Justus
Fabiana Justus conheceu o homem responsável por doar medula Crédito: Reprodução @Fabianajustus

Fabiana Justus conheceu o homem responsável por doar medula para ela em seu transplante, que aconteceu no ano passado. O sigilo da informação caiu após um ano e meio, por vontade dos dois envolvidos (doador e receptor).

Fabi Justus fez chamada de vídeo com o doador. Em seu Instagram, ela deu mais informações sobre o homem, que é americano. A influenciadora afirmou que foi um momento muito emocionante, mas não revelou a identidade dele. "Eu estou muito emocionada."

Leia mais

Imagem - Leucemia mieloide: entenda a doença que atinge Afonso Roitman em Vale Tudo

Leucemia mieloide: entenda a doença que atinge Afonso Roitman em Vale Tudo

"Ele é americano mesmo, jovem, e tem um filho da idade do meu filho. Eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Só quis compartilhar com vocês, porque vocês acompanharam todo esse processo. Vocês rezaram tanto por mim, vocês mandaram tanta energia maravilhosa", contou Fabiana. 

Ela disse que vai perguntar se pode falar sobre ele nas redes sociais. "Eu ainda não posso compartilhar sobre ele, porque acho que eu preciso respeitar a privacidade dele. Mas em algum momento eu vou perguntar se tudo bem eu falar sobre ele aqui e vou dar essa chance pra ele."

Fabiana disse ainda que dá pra ver que ele tem um coração gigante. "Ele fez isso de coração mesmo, dá pra ver que ele não estava esperando nada de gratidão. Ele ficava até sem graça quando a gente falava, de agradecer, de falar o quanto ele é especial, o quanto ele é uma pessoa boa, o quanto ele fez uma boa ação". 

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide em janeiro de 2024. Ela passou por quimioterapia e outros tratamentos até o transplante, que aconteceu pelo SUS. "Não foi dinheiro que comprou minha medula. Sei que tenho acesso a médicos excelentes e não estou ignorando esse fato, mas cuidado com as informações que vocês disseminam por aí que não são corretas", afirmou ela recentemente.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Fabiana Justus atualiza estado de saúde após retirar nódulos da tireoide

Fabiana Justus atualiza estado de saúde após retirar nódulos da tireoide

Imagem - 'Me considero curada', diz Fabiana Justus ao comemorar remissão do câncer

'Me considero curada', diz Fabiana Justus ao comemorar remissão do câncer

Imagem - Com câncer, Fabiana Justus consegue doador de medula 100% compatível

Com câncer, Fabiana Justus consegue doador de medula 100% compatível

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Humorista Cris Pereira é condenado por estupro de vulnerável

Humorista Cris Pereira é condenado por estupro de vulnerável
Imagem - Túmulos virados e até chamada de telefone: cidade do ES preserva cultura pomerana

Túmulos virados e até chamada de telefone: cidade do ES preserva cultura pomerana
Imagem - 7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado

7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado