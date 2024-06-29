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'Me considero curada', diz Fabiana Justus ao comemorar remissão do câncer

"Os exames de hoje vieram zerados, assim como os de antes", disse a influenciadora nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 10:15

'Me considero curada', diz Fabiana Justus ao comemorar remissão do câncer
'Me considero curada', diz Fabiana Justus ao comemorar remissão do câncer Crédito: Reprodução/Instagram
Cerca de três meses após receber o transplante de medula, Fabiana Justus comemorou a nova etapa de seu tratamento contra leucemia: os exames indicaram que a doença está em remissão.
A influenciadora comemorou o resultado nas redes sociais. "Estou em remissão. Me considero curada!", escreveu. "Os exames de hoje vieram zerados, assim como os de antes. Mas hoje eu estava mais ansiosa porque estou chegando nos tão esperados cem dias pós transplante", contou Fabiana.
A influenciadora explicou que os cem primeiros dias após o transplante são os de maior risco. "O próximo marco no tratamento são os 180 dias (seis meses pós transplante), que é quando eu tomo grande parte das vacinas e paro de tomar os imunossupressores", relatou.

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"A vida vai voltando ao 'normal'. Vamos que vamos! Que eu tô vencendo a maior batalha da minha vida! E o que vai ficar depois de tudo isso é um grande aprendizado. A vida com mais cor, mais alegria e muita, mas muita gratidão", concluiu a filha de Roberto Justus.
Fabiana, de 37 anos, descobriu a leucemia em janeiro deste ano. Mãe de um bebê de dez meses, ela precisou interromper a amamentação por causa da quimioterapia. A influenciadora tem outras duas filhas, gêmeas de quatro anos.

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