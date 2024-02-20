Fabiana Justus mostra encontro emocionante com o filho no hospital; veja vídeo

Fabiana Justus mostra encontro emocionante com o filho Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus

Fabiana Justus, que passa por um tratamento de câncer, emocionou os seguidores por conta de um post em seu perfil no Instagram, com o registro do reencontro com o seu filho mais novo Luigi.

"Fiquei um tempo só com o Luigi. Esse menino não existe. Parece que ele sabe exatamente o que eu preciso. Ficou grudado em mim... Quietinho. Era exatamente o que eu precisava para me dar mais energia para continuar focada no tratamento", escreveu a influencer, que é filha de Roberto Justus.

No mesmo dia, Fabiana recebeu visita de suas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, que comemoravam 5 anos de idade. "O dia é de vocês, mas o presente quem ganhou fui eu... pude estar pertinho dos meus 3 filhos, pra dar um gás para os próximos dias!", escreveu ela.