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Fabiana Justus mostra encontro emocionante com o filho no hospital; veja vídeo

Em janeiro, a influenciadora compartilhou em suas redes que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda; pelo Instagram, Fabiana compartilhou registros com seus filhos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 16:55

Fabiana Justus mostra encontro emocionante com o filho
Fabiana Justus mostra encontro emocionante com o filho Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus
Fabiana Justus, que passa por um tratamento de câncer, emocionou os seguidores por conta de um post em seu perfil no Instagram, com o registro do reencontro com o seu filho mais novo Luigi.
"Fiquei um tempo só com o Luigi. Esse menino não existe. Parece que ele sabe exatamente o que eu preciso. Ficou grudado em mim... Quietinho. Era exatamente o que eu precisava para me dar mais energia para continuar focada no tratamento", escreveu a influencer, que é filha de Roberto Justus.
No mesmo dia, Fabiana recebeu visita de suas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, que comemoravam 5 anos de idade. "O dia é de vocês, mas o presente quem ganhou fui eu... pude estar pertinho dos meus 3 filhos, pra dar um gás para os próximos dias!", escreveu ela.
Fabiana está internada em São Paulo com leucemia mieloide aguda, condição diagnosticada em janeiro deste ano.

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