Fabiana Justus atualiza estado de saúde após retirar nódulos da tireoide

Recuperando-se do procedimento, a empresária atualizou seu estado de saúde na manhã desta sexta-feira (2) e afirmou estar se sentindo bem. "Bom dia! Acabei de tomar café. Sigo com dor no local da cirurgia, mas bem, graças a Deus", informou ela, na legenda de uma foto postada nos stories de seu Instagram, na qual aparece com um curativo no pescoço.