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Prisão

Ex-Pânico Carlinhos 'Mendigo' é enviado para centro de detenção em Guarulhos

Comediante ficará preso por 30 dias à espera de nova decisão da Justiça; ele foi detido por uma dívida de R$ 247 mil em pensão alimentícia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 10:16

Ex-Pânico Carlinhos 'Mendigo' é enviado para centro de detenção em Guarulhos
Carlinhos 'Mendigo' está preso em Guarulhos Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhoshumor
Carlos Alberto da Silva, o 'Carlinhos Mendigo' do humorístico Pânico, foi enviado para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos na tarde desta quinta, 20. Carlinhos ficará preso durante 30 dias à espera de uma nova decisão da Justiça.
O comediante foi detido pela Polícia Civil na terça, 18, por uma dívida de R$ 247 mil em pensão alimentícia com o filho Arthur, fruto de uma relação com a bailarina Aline Hauck.
Carlinhos passou por audiência de custódia na quarta, 17, e, como não arcou com o valor, teve a prisão de um mês decretada pela Justiça.

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O local da prisão foi confirmado ao Estadão pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.
Carlinhos ficou famoso por integrar a equipe de humor do programa Pânico na TV, na Rede TV!, onde trabalhou de 2003 e 2007. Lá, se destacou com imitações de famosos como Milton Neves, Lula, Sérgio Mallandro e Silvio Santos.
Carlinhos namorou Sabrina Sato entre 2004 e 2005. Em 2007, migrou para a Record para trabalhar com Tom Cavalcante e, em 2009, integrou o primeiro elenco do reality show A Fazenda, quando ficou em terceiro lugar. Carlos voltou ao elenco do Pânico em 2015, dessa vez na Band, e ficou até o término do programa em 2017.
Durante o podcast RedCast, em outubro do ano passado, ele que não conseguia se manter empregado: "Daqui a pouco sai mandato de prisão de novo, você iria me contratar na sua empresa?", ironizou.

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