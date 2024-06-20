Maya Massafera reflete sobre transição: 'Tudo bem eu parecer trans. Não me faz menos mulher'

A influenciadora Maya Massafera comentou sobre o processo de mudança de gênero Crédito: Reprodução

A influenciadora Maya Massafera usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para fazer uma reflexão sobre seu processo de mudança de gênero. Maya, que ainda está em transição, escreveu sobre as diferentes sensações que tem experimentado durante o tratamento, sobretudo em relação aos hormônios, ministrados por meio de comprimidos e injeções.

"Em toda minha transição, eu nunca imaginei que o mais difícil seriam os hormônios. Um médico me explicou que é a sensação de uma mulher grávida + TPM + menopausa. Tudo misturado X 1.000", refletiu.

Maya também fez um desabafo sobre a dificuldade que enfrentou ao procurar por médicos que pudessem auxiliar em seu processo. "Falamos muito e temos estudos sobre tantas coisas da medicina, mas sobre transição não é tão simples. Fui a médicos, tidos como 'os melhores' que não tinham conhecimento nenhum. Muitas vezes praticavam falas absurdas e transfóbicas e eu, com muita paciência, ainda ensinava a pessoa", escreveu.

Segundo a influenciadora, muitos médicos indicavam determinado procedimento ou tratamento, caso contrário, segundo eles, ela ficaria "parecendo uma travesti".

"Sou trans. Tudo bem eu parecer trans. Isso não me faz menos e nem mais mulher. 'Você não tem útero'. Oxi, quantas mulheres nascem sem útero?! Nem todas mulheres têm 10 dedos. Nem todas mulheres têm mão. Nenhuma mulher é igual a outra !!! Somos todas únicas. Minha alma é de mulher !!! E Deus me fez assim para eu ensinar amor e respeito para muitas pessoas", prosseguiu.

Recentemente, Maya admitiu que a cirurgia que fez para a voz não deu certo e, por isso, ela não está falando em público. Um novo procedimento de mudança de voz será realizado em São Paulo. Maya teve que esperar um período de três meses para que o procedimento possa realizado com segurança. "Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, só essa cirurgia de todas as que fiz deu errado", escreveu recentemente.