Matheus Mazzafera sobre transição para Maya: 'Estava sobrevivendo e não vivendo'

Matheus Mazzafera se pronuncia após rumores de cirurgia de redesignação sexual Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Matheus Mazzafera excluiu as publicações das redes sociais e não aparece ao público desde que especulações sobre uma possível cirurgia de redesignação sexual surgiram. Nesta segunda-feira (15), ele escreveu um texto nas redes, e falou sobre o assunto, sem, contudo, confirmar a informação.

Segundo o jornalista Felipeh Campos, o youtuber teria passado por procedimentos de feminização facial, cirurgia plástica que suaviza traços anteriormente masculinos, e colocado silicone nos seios. Ele também teria definido seu nome social: Maya Mazzafera.

Após a repercussão da notícia na internet, o influenciador compartilhou mensagem: "Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe... Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar".

meu deus a fofoca do matheus mazzafera é verdade!!!! pic.twitter.com/ZTLNd9DLM1 — be (@selenavul) April 15, 2024

Mazzafera diz que vai compartilhar tudo o que aconteceu, mas alerta que nem todas as informações são verdadeiras: "Quero compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas, até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim. Até eu falar, tudo vira suposição", diz.