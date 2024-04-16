Matheus Mazzafera sobre transição para Maya: 'Estava sobrevivendo e não vivendo'

Matheus Mazzafera excluiu as publicações das redes sociais e não aparece ao público desde que especulações sobre uma possível cirurgia de redesignação sexual surgiram. Nesta segunda-feira (15), ele escreveu um texto nas redes, e falou sobre o assunto, sem, contudo, confirmar a informação.
Segundo o jornalista Felipeh Campos, o youtuber teria passado por procedimentos de feminização facial, cirurgia plástica que suaviza traços anteriormente masculinos, e colocado silicone nos seios. Ele também teria definido seu nome social: Maya Mazzafera.
Após a repercussão da notícia na internet, o influenciador compartilhou mensagem: "Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe... Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar".
Mazzafera diz que vai compartilhar tudo o que aconteceu, mas alerta que nem todas as informações são verdadeiras: "Quero compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas, até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim. Até eu falar, tudo vira suposição", diz.
Ainda segundo Felipeh Campos, a agora produtora de moda está preparando um documentário sobre a transição de gênero. O produto midiático já estaria sendo oferecido a emissoras.