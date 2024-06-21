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Internacional

Justin Timberlake não foi reconhecido por policial que o prendeu, diz site

Oficial não teria entendido quando cantor disse que prisão iria 'arruinar a turnê'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 08:34

Justin Timberlake é detido por dirigir embriagado em Nova York, diz site
Justin Timberlake foi detido pela polícia de Nova York por dirigir embriagado na última terça-feira (18) Crédito: Mario Anzuoni/Folhapress/Reuters
O policial que prendeu Justin Timberlake na última terça-feira (18) não o reconheceu como um cantor famoso. Fontes do New York Post disseram que o oficial que o abordou por dirigir embriagado em Nova York não entendeu quando ele disse que a prisão arruinaria sua turnê.
Timberlake teve sua era de ouro nas paradas pop no final dos anos 90 e início dos anos 2000 com a banda NSYNC e com sucessos solo. Pessoas da geração mais jovem, portanto, não estão tão familiarizadas com seu trabalho.
Segundo o Post, o policial que parou o cantor era muito novo e sequer sabia seu nome. Justin estaria dirigindo após uma noite de bebidas com os amigos quando policiais o pararam. "Isso vai arruinar a turnê", teria dito Timberlake, ao oficial, que o teria ignorado.
Timberlake está em turnê, após lançar seu sexto álbum solo, "Everything I Thought It Was". A tour começou em abril e não há previsão de passagem pelo Brasil -a última vez que o cantor esteve por aqui foi no Rock in Rio de 2017.

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