Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã

Informação foi divulgada pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:19

Felipe Back Selau, que fez parte do elenco de Malhação entre 2013 e 2014 Crédito: Reprodução/Instagram/@felipe.ceu

Felipe Back Selau, que fez parte do elenco de Malhação entre 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. A informação foi divulgada pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro.

Amigos, companheiros de trabalho e familiares tiveram dificuldades para entrar em contato com Felipe nos últimos dias. Em vídeo divulgado nesta terça-feira (14) nas redes sociais, Priscila Back afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro.

Priscila não informou detalhes sobre a causa da morte. Foram encontrados antidepressivos no local, segundo a irmã de Felipe.

Uma perícia foi realizada no local, informou a atleta. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que afirmou precisar de mais informações sobre o caso, como local e horário da ocorrência, para apurar novas informações.

Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo da empresa Chilli Beans e utilizava o nome artístico de Felipe Céu. Em Malhação, Felipe interpretou o personagem Paulo Tiago na temporada intitulada "Malhação, Casa Cheia".

