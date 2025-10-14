Globo chama Lola, de 'Beleza Fatal', de 'Bebel da 25 de Março' em evento

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:28
No upfront da emissora, coube ao ator Eduardo Sterblitch apresentar os resultados de Vale Tudo. "A média de Vale Tudo é de mais de 29 milhões de espectadores por dia, sem contar quem vê pelo Globoplay. O recorde daquela beleza de novela da Bebel da 25 de Março é de menos de 2 milhões. É triste", disse, alfinetando a novela Beleza Fatal, grande sucesso da HBO Max de 2025.
Bebel é a personagem de outra novela da Globo, Paraíso Tropical, interpretada por Camila Pitanga, que também incorpora Lola Argento, a vilã ambiciosa, carismática e inescrupulosa de Beleza Fatal.
A plataforma de streaming não deixou barato e usou as suas redes sociais para responder à TV Globo. Em um post no X, o antigo Twitter, a HBO Max publicou uma foto de Lola encostada em um carro de luxo com os dizeres: "Por que você tá tão obcecada por mim?"
Na legenda, a equipe da plataforma escreveu: "Tá difícil superar o novelão do ano, né, lolovers? Bateu uma saudade aqui da minha Lola."
