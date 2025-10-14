Editorias do Site
Redes Sociais

Globo chama Lola, de 'Beleza Fatal', de 'Bebel da 25 de Março' em evento

Na noite da última segunda-feira, 13, a TV Globo apresentou as novidades que chegam à sua programação em 2026 ao mercado publicitário

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:28

Camila Pitanga como Lola, a vilã da novela 'Beleza Fatal', da Max
Camila Pitanga como Lola, a vilã da novela 'Beleza Fatal', da Max Crédito: Max/Divulgação

No upfront da emissora, coube ao ator Eduardo Sterblitch apresentar os resultados de Vale Tudo. "A média de Vale Tudo é de mais de 29 milhões de espectadores por dia, sem contar quem vê pelo Globoplay. O recorde daquela beleza de novela da Bebel da 25 de Março é de menos de 2 milhões. É triste", disse, alfinetando a novela Beleza Fatal, grande sucesso da HBO Max de 2025.

Bebel é a personagem de outra novela da Globo, Paraíso Tropical, interpretada por Camila Pitanga, que também incorpora Lola Argento, a vilã ambiciosa, carismática e inescrupulosa de Beleza Fatal.

Resposta da HBO Max

A plataforma de streaming não deixou barato e usou as suas redes sociais para responder à TV Globo. Em um post no X, o antigo Twitter, a HBO Max publicou uma foto de Lola encostada em um carro de luxo com os dizeres: "Por que você tá tão obcecada por mim?"

Na legenda, a equipe da plataforma escreveu: "Tá difícil superar o novelão do ano, né, lolovers? Bateu uma saudade aqui da minha Lola."

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Manuela Dias responde se Odete Roitman pode estar viva em Vale Tudo

Manuela Dias responde se Odete Roitman pode estar viva em Vale Tudo

Imagem - Como a novela 'Beleza Fatal' virou febre com nudez, memes e vilã diva dos gays

Como a novela 'Beleza Fatal' virou febre com nudez, memes e vilã diva dos gays

Imagem - Andréia Horta sobre personagem em 'Três Graças': 'A grande traída do Brasil'

Andréia Horta sobre personagem em 'Três Graças': 'A grande traída do Brasil'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Concurso elege os melhores espumantes do Brasil em 2025; veja dicas

Concurso elege os melhores espumantes do Brasil em 2025; veja dicas
Imagem - "Você Decide" retornará à Globo, como quadro do Domingão com Huck

"Você Decide" retornará à Globo, como quadro do Domingão com Huck
Imagem - Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros

Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros