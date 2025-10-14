Internacional

Irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin batem carro contra árvore em Nova York

Ator usou as redes sociais para agradecer pela preocupação e deu detalhes

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:16

O ator Alec Baldwin Crédito: Ramsay de Give/Reuters

Os atores e irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin se envolveram em um acidente de carro nessa segunda-feira, 13, em East Hampton, Nova York (EUA). O veículo, um Range Rover branco, bateu de frente em uma árvore. Apesar do impacto, os dois saíram ilesos.

No Instagram, Alec gravou um vídeo para explicar o acidente. Segundo ele, estava com o irmão a caminho do Festival Internacional de Cinema de Hamptons quando um caminhão de lixo cruzou inesperadamente o caminho deles. Para evitar a batida, o ator desviou bruscamente e acabou batendo contra a árvore.

"Esmaguei o carro da minha esposa e me sinto mal por isso. Mas está tudo bem. Eu estou bem, meu irmão está bem", disse.

Ao site TMZ, o representante de Stephen confirmou que o ator está bem e "agradecido por ninguém ter se machucado". Ele também disse que os irmãos "estão seguros" após o susto.

