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Luto

Ex de Nahim não deixará filha do cantor ir ao velório: 'Não perca tempo'

Pai e filha mais velha mantinham distância desde que músico foi preso por desrespeitar medida protetiva, em 2019
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 09:00

Nahim participou dos realities 'A Fazenda' e 'Power Couple', da Record
Nahim participou dos realities 'A Fazenda' e 'Power Couple', da Record Foto: RecordTV Crédito: RecordTV
A ex-mulher de Nahim afirmou nesta quinta, 13, que vai impedir que a filha mais velha se despeça do cantor. Nahim foi encontrado morto na casa onde vivia em Taboão da Serra, São Paulo, nesta quinta, 13. Ele tinha 71 anos. A causa da morte ainda não foi identificada.
"Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Não perca tempo", disse a ex de Nahim, Andreia Andrade, em entrevista ao SBT.

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Nahim e a filha, Noelle, tinham uma relação distante. Em 2019, o cantor ficou preso durante uma semana por desrespeitar uma medida protetiva contra uma ex-companheira e foi solto após apresentar um habeas corpus à Justiça.
Após ser solto, o cantor se disse ressentido com a filha por não ter ido visitá-lo na prisão. "Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito, mas não foi me visitar enquanto estive no cadeião", disse em entrevista a um videocast em 2023.
Associado ao gênero 'brega', Nahim lançou 14 discos e um total de 86 músicas gravadas. Entre elas, Dá seu Coração, de 1983. Com frequência, participava de quadros de Chacrinha e também Silvio Santos, como Qual é a Música, além de compor o elenco de A Fazenda, em 2012.
O velório de Nahim vai acontecer em São Paulo. O enterro será em Miguelópolis, município no interior paulista onde nasceu.

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