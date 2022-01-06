Ex-BBB Gizelly chora ao revelar a morte da avó: "Meu maior medo"

A ex-BBB Gizelly Bicalho apareceu chorando em seus stories do Instagram para anunciar a morte de sua avó, de 93 anos, nesta quinta-feira (6). A capixaba postou o vídeo durante a manhã explicando como recebeu a notícia e contando que esse era seu principal medo.
"Achei que esse dia nunca ia chegar. Eu rezei para Deus a minha vida inteira para nunca tirar os meus avós de mim. Nem a minha mãe. Mas hoje o André chegou aqui em casa de madrugada fazendo barulho com Talles (namorado), e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que eles resolveram me acordar para contar que a minha avó morreu", começou ela.
Segundo Gizelly, a avó já estava doente. "Ela já estava no final da vida. Estava mais no hospital do que em casa. Sendo internada toda semana. Depois do Natal ela foi internada por duas semanas, não contei aqui para vocês. Mas agora ela descansou", disse, aos prantos.
BIG BICALHO CANCELADO
Com a morte da avó, Gizelly cancelou seu "Big Bicalho". O evento que receberia influencers de todo o país em Guarapari aconteceria neste fim de semana. "Obviamente, o Big Bicalho foi adiado para uma data que André está resolvendo", disse a capixaba, que segue para Iúna, no interior do ES.