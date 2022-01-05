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Que susto!

Avião de Maiara faz pouso de emergência em Florianópolis

Um pássaro se chocou com turbina da aeronave e teria provocado falha no motor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:31

Maiara
Maiara estava num voo que fazer um pouso de emergência na noite da terça-feira (4). Crédito: Reprodução @maiara
A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, passou por um susto daqueles em um voo. Um voo em que estava teve que fazer um pouso de emergência na noite da terça-feira (4). Segundo informações do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, ela embarcou em um voo comercial em Navegantes, em Santa Catarina, com destino a São Paulo, mas a aeronave precisou pousar em Florianópolis.
Uma ave se chocou com a turbina da aeronave, que precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). Não houve feridos no incidente e os passageiros foram realocados em outro voo da companhia aérea.
De acordo com a Infraero, o motor da aeronave apresentou uma falha após o choque com o pássaro. A informação foi confirmada ao site Tudo Sobre Floripa pelo delegado Renan Sdcandolara, da Delegacia de Apoio ao Turista, que funciona no Floripa Airport.

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