Avião de Maiara faz pouso de emergência em Florianópolis

Maiara estava num voo que fazer um pouso de emergência na noite da terça-feira (4). Crédito: Reprodução @maiara

A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, passou por um susto daqueles em um voo. Um voo em que estava teve que fazer um pouso de emergência na noite da terça-feira (4). Segundo informações do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, ela embarcou em um voo comercial em Navegantes, em Santa Catarina, com destino a São Paulo, mas a aeronave precisou pousar em Florianópolis.

Uma ave se chocou com a turbina da aeronave, que precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). Não houve feridos no incidente e os passageiros foram realocados em outro voo da companhia aérea.