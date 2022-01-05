Ex-prostituta de luxo do ES se filia ao Patriota: "Deus vai decidir o meu futuro"

Danielle Nazário, ex garota de programa conhecida como Ana Júlia Crédito: Vitor Jubini

Danielle Nazário filiou-se ao partido Patriota, a convite do deputado estadual Rafael Favatto, e, em conversa com "HZ", afirmou que ainda está decidindo seu futuro político. Ex-prostituta de luxo, que chegou a fazer 16 programas em um único dia, e agora convertida ao evangelho pela Igreja Pentecostal Jeová Nissi, a costureira capixabafiliou-se ao partidoa convite do deputado estaduale, em conversa com "HZ", afirmou que ainda está decidindo seu futuro político.

"Estou em oração para saber o que Jesus deseja para a minha vida. Já tomei muitas decisões erradas e sofri demais. Deus vai decidir o meu futuro. Ainda não sei se vou concorrer a algum cargo nas próximas eleições", afirmou Danielle, dizendo que se filiou ao partido em novembro e, inicialmente, foi cogitada a sua candidatura para deputada estadual em 2022.

"Ontem, conversando com membros do partido, surgiu a possibilidade de concorrer como deputada federal, mas, como disse, o futuro é incerto e está nas mãos de Deus. Confesso que tenho receio de entrar para esse meio, pois tem muitas questões envolvidas por trás da política", enfatiza, afirmando que, caso concorra, uma de suas bandeiras será em defesa de uma vida melhor para as mulheres ex-prostitutas.

"Pelo fato de ter saído da prostituição, sei como essas mulheres sofrem com o desamparo e a falta de oportunidades. Gostaria de criar uma rede de apoio para ajudar essas pessoas, especialmente para que abram oportunidades no mercado de trabalho".

Após morar um tempo em Porto Seguro (BA), Danielle Nazário está no Estado, ao lado da família, em Cariacica. No último dia 13 de dezembro, passou por uma cirurgia para a retirada das próteses de silicone dos seios e dos glúteos, após uma vaquinha para conseguir o dinheiro da cirurgia, que contou com a participação até do cantor gospel Anderson Freire

Em entrevista recente ao portal A Gazeta, Danielle afirmou que usava as próteses há mais de 10 anos. "Sentia muita dor nas costas e era uma coisa que me ligava ao passado. Fui fazendo exames, as pessoas foram ajudando. E, em setembro, descobri que tinha um nódulo no seio esquerdo, mas continuei com a vaquinha. O nódulo sumiu”, contou.

Logo no início da campanha para arrecadar o dinheiro, o cantor Anderson Freire ajudou com quase R$ 2 mil, mas uma amiga de Danielle, a comerciante Fernanda Machado, ajudou com a maioria do valor.

O antes e depois de Danielle Nazário: como a ex-garota de programa Ana Julia (esq.) e atualmente (dir.) Crédito: Guilherme Ferrari e Arquivo Pessoal

"Do dia pra noite, ela entrou em contato comigo e me abençoou com R$ 15 mil e o Anderson com R$ 1,9 mil. A cirurgia custou R$ 11,5 mil, mas tive os custos com outros exames e ainda tirei o dízimo de parte das doações”, detalhou.