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Esmé Bianco e Marilyn Manson firmam acordo em processo de estupro contra a atriz

A artista de ‘Game of Thrones’ denunciou o roqueiro em 2021 por um suposto caso ocorrido em 2011
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 16:06

Quase dois anos após o início do processo de Esmé Bianco contra Marilyn Manson, o caso ganhou desfecho nesta semana. A atriz Game of thrones acusou o roqueiro de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Os supostos crimes teriam ocorrido em 2011.
Segundo informações do Deadline, Marilyn e Esmé chegaram a um acordo. Embora os detalhes da decisão sigam em sigilo, o advogado da atriz declarou o desejo da cliente em "seguir em frente com sua vida e carreira".
Vale relembrar que a queixa foi feita em 2021. Na época, os documentos apresentados a um tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos, relataram que o roqueiro convidou a atriz duas vezes para trabalhos remunerados em Los Angeles, para ser submetida a atos de violência sexual sem seu consentimento.
Conforme detalhes da acusação, o cantor estuprou Bianco por volta de maio de 2011. "O sr. Warner cometeu atos sexuais com a sra. Bianco quando ela estava inconsciente ou de outra forma incapaz de consentir. (...) Também cometeu agressão sexual contra a sra. Bianco em várias ocasiões", destacaram os documentos apresentados ao tribunal.

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