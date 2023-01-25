Esmé Bianco e Marilyn Manson firmam acordo em processo de estupro contra a atriz

Quase dois anos após o início do processo de Esmé Bianco contra Marilyn Manson, o caso ganhou desfecho nesta semana. A atriz Game of thrones acusou o roqueiro de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Os supostos crimes teriam ocorrido em 2011.

Segundo informações do Deadline, Marilyn e Esmé chegaram a um acordo. Embora os detalhes da decisão sigam em sigilo, o advogado da atriz declarou o desejo da cliente em "seguir em frente com sua vida e carreira".

Vale relembrar que a queixa foi feita em 2021. Na época, os documentos apresentados a um tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos, relataram que o roqueiro convidou a atriz duas vezes para trabalhos remunerados em Los Angeles, para ser submetida a atos de violência sexual sem seu consentimento.