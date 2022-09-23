Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Entrevista do ex-presidente Lula no Ratinho vira meme

Perfil selecionou partes mais engraçadas e compilou; assista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 16:35

Entrevista de Lula no Ratinho vira meme
Entrevista de Lula no Ratinho vira meme Crédito: Reprodução
A entrevista do candidato presidenciável Lula (PT) ao Programa do Ratinho (SBT), na noite de quinta-feira (22), virou meme. Um perfil nas redes sociais selecionou algumas partes mais engraçadas e compilou num único vídeo.
"Presi... é, é, Lula", disse Ratinho cometendo uma gafe. "Mas eu gosto de uma cachacinha", comentou o ex-presidente em outro trecho.
"Como é que você vai aumentar o salário mínimo?", indagou o apresentador. "Aumentando", respondeu o candidato num corte seco e editado.
Durante a entrevista no SBT, o petista fez um apelo para que as pessoas votem no dia 2 de outubro. A campanha do ex-presidente prepara uma ofensiva pelo voto útil e contra a abstenção, além de apostar na mobilização da militância nas ruas, para gerar uma onda decisiva na reta final da campanha presidencial.
Ainda na sabatina, Lula afirmou que foi um "golpe" o impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que "inventaram uma mentira contra ela" e que, depois disso, "desmontaram tudo". Também disse que Ciro Gomes (PDT) "está surtando".
Ele ainda usou seu tempo na emissora para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário na corrida eleitoral e a quem se referiu como "chucro" e "ignorantão". Ele atacou a condução do governo federal durante a pandemia da Covid-19.

Veja Também

Janja posta foto de comício de Lula lotado e Anitta responde: "Amo"

Bruno Gagliasso compartilha vídeo com Lula, que chama de 'meu presidente'

Bolsonaro x Lula: 'Volta para a Argentina', diz Mario Frias para Paola Carosella

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Lula Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados