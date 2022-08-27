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Debateram cultura e letramento racial

Bruno Gagliasso compartilha vídeo com Lula, que chama de 'meu presidente'

O ator compartilhou um vídeo no Instagram do encontro com o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando debateram cultura e letramento racial nas escola
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 11:38

O ator Bruno Gagliasso, 40, compartilhou um vídeo no Instagram do encontro com o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76, nesta sexta-feira (26). Na reunião, eles debateram cultura e letramento racial nas escolas - os filhos do ator com a esposa Giovanna Ewbank, 35, foram alvo de racismo em Portugal.
O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso se encontrou com Lula Crédito: Thiago Bruno
"Estamos firmes e fortes pela cultura, pelo letramento racial, por tudo", disse o ator ao lado do candidato. Lula mandou um recado para Ewbank: "Quero que você dê um beijo na sua companheira porque vocês foram heróis, o que vocês fizeram foi uma coisa que muita gente deveria ter a mesma coragem de vocês para fazer. Se tiver mais gente com vocês acaba o preconceito racial no país."
"Fizemos o que tinha que fazer", respondeu Bruno abraçando e beijando Lula. "Meu presidente", acrescentou o ator no vídeo, que foi compartilhado nos perfis do ator e do candidato no Instagram e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Janja, esposa de Lula, foi das primeiras a curtir a postagem no Instagram.
Ewbank também comentou a publicação e agradeceu o apoio de Lula na luta contra o racismo. "Juntos. Obrigada Lula estaremos juntos na luta antirracista, lutando por mais oportunidades, estudo e saúde! Estamos todos com muita esperança e ansiosos por um futuro melhor."
O ator Maurício Destri brincou com a postagem: "Eu queria um beijo desses". A apresentadora Astrid Fontenelle postou emoji de carinha com coração e o cantor Orlando Morais escreveu: "Que beleza", acompanhado de emoji de coração. Já a atriz Maria Flor comentou: "Isso", acompanhado do número do candidato.

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