Em parceria que deu "match", Nando Reis e Pitty fazem show em Vitória

Pitty e Nando Reis fazem show em Vitória nesta sexta (7) Crédito: Otavio Sousa

Foi um "match" que a gente não encontra (ou seria vê?) nem no Tinder. Em espetáculo marcado por sucessos e clássicos nostálgicos, como "Por Onde Andei", "Relicário", "Na Sua Estante" e "Memórias", Nando Reis e Pitty confirmam parceria certeira com "As Suas, as Minhas e as Nossas". A apresentação, que promete movimentar os fãs, acontece nesta sexta (7), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

A dupla, que mistura o melhor rock com a MPB, começou quando Pitty cantou uma versão de "Relicário" no programa "Saia Justa", do canal GNT. Nando ouviu e enviou uma mensagem para a baiana, dizendo ter ficado emocionado com a releitura. Pitty o provocou de volta: "Bora fazer algo juntos?". E não é que rolou mesmo, a ponto dos dois serem chamados pelo gerúndio "PittyNando".

Em conversa com "HZ", Nando Reis deu mais detalhes sobre essa "atração fatal", se assim podemos definir. "Nasceu da nossa admiração mútua, mais especificamente quando a convidei para gravar 'Um Tiro no Coração', lançada no ano passado. E ela falou: 'ah, mas eu quero fazer mais coisa'. Daí começaram as nossas conversas e esse projeto, que agora é uma realidade: o nosso show, a nossa turnê incrível!", detalhou o artista, sem esconder a empolgação.

Durante o bate-papo, o cantor e compositor paulista também falou sobre a atual situação da política nacional. Com o Brasil "pegando fogo" por conta do segundo turno das eleições presidenciais e, com ele, a disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os artistas estão cada vez mais se posicionando e declarando voto e apoio aos candidatos que melhor se adéquam a suas ideologias políticas.

Com Nando Reis não foi diferente. Recentemente, ele declarou apoio a Lula, chegando a fazer um post no Twitter no último dia 30, dois dias antes das votações do primeiro turno.

Voto em Lula! para derrotar o Inominável nesse domingo. Assim segunda-feira já começamos a varrer seu rastro de ódio e destruição. pic.twitter.com/mBug2O1ClX — Nando Reis (@nando_reis) September 30, 2022

À reportagem, o ex-Titã aproveitou para externar sua insatisfação em relação ao atual mandatário do país. "Não tem outra palavra para definir o governo Bolsonaro como 'desastroso'", desabafa, não escondendo sua indignação pelo pleito eleitoral não ter sido decidido no primeiro turno.

Abaixo, acompanhe trechos da entrevista:

Sua parceria com Pitty parece ter dado muito certo, não é? Afinal, a química entre vocês ficou incrível... (A parceria) Nasceu da nossa admiração mútua, mais especificamente quando a convidei para gravar "Um Tiro no Coração", lançada no ano passado. E ela falou: "ah, mas eu quero fazer mais coisa". E daí começaram as nossas conversas e esse projeto, que agora é uma realidade: o nosso show, a nossa turnê incrível! "PittyNando", o "nome-gerúndio" que os fãs estão apelidando vocês, é bem sugestivo. Dá a ideia de que vocês se “transformam em um só” no palco... É um nome ótimo, porque é exatamente o que nós fazemos. É uma criação e está em movimento. "PittyNando" é um verbo, um gerúndio do verbo "PittyNar", que é a nossa fusão artística e meio pessoal, porque a admiração já era mútua e antiga, mas agora é uma amizade. E um filho, vamos chamar assim (risos). Nessa turnê, o repertório traz todos os nossos hits, com novos arranjos e cantados na maioria por nós dois, com alguns poucos momentos solo. Mas tem muita surpresa. O show surpreende porque, especialmente as minhas músicas, soam de uma forma como nunca ouvi, nunca cantei e nunca interpretei.

'PittyNando' é um verbo, um gerúndio do verbo 'PittyNar', que é a nossa fusão artística e meio pessoal, porque a admiração já era mútua e antiga, mas agora é uma amizade

Por falar em músicas, quais delas os fãs reclamam se não pintar no show? Eu acho que, felizmente, algumas (risos). Posso citar "All Star", "Segundo Sol", "Por Onde Andei" e "Relicário"... E estão todas no show... Sua série "Nando Hits", no Spotify, alcançou mais de 1 bilhão de visualizações, especialmente com o lançamento de "Sutilmente", composto em parceria com Samuel Rosa. Ficou surpreso com tamanha repercussão? Já tem outra faixa prevista para "sair do forno"? Esse projeto é uma reunião de minhas músicas gravadas por outros artistas, composições que fiz solo ou em parceria e que ficaram conhecidas nas versões de outros artistas. Agora eu reúno na minha obra. Ou não, né, como o caso de "Sim", uma música que gravei sozinho, mas que agora cantei com o Jão. É uma música de 2006 e muitas das pessoas que são o público do Jão certamente não a conheciam. E sim, temos coisas novas... A gente deve fazer isso até o ano que vem. Surpresas? Não. Eu não gosto de adiantar essas coisas...

Em 2020, você lançou (a belíssima) "Espera a Primavera", defendendo o amor livre de amarras. Na época, disse que a faixa seria uma espécie de oposição ao discurso "negacionista, reducionista e obscurantista", defendido pelo atual mandatário do Governo Federal. A música seria uma espécie de "esperança" de dias melhores? Exatamente, esta é uma música de esperança e um grito sufocado que tenho que esperar até o dia 30 de outubro para soltar... Você declarou apoio a Lula nas eleições. Com isso, se posiciona contra um governo que sempre defendeu cortes de verbas para a cultura e educação? Aliás, como você avalia o Governo Bolsonaro? Não tem outra palavra para definir o governo Bolsonaro como "desastroso". É uma destruição e é chocante que haja tanta gente a favor disso. Então eu, nesse momento, (pausa) só espero que a gente ganhe. Voltando a sua carreira, planos de lançar um novo álbum? Eu devo lançar um disco de inéditas, um disco meu, no segundo semestre do ano que vem. Mas, até lá, tem a turnê com a Pitty e a turnê "Nando Hits", que estão na estrada.

"PITTYNANDO - AS SUAS, AS MINHAS E AS NOSSAS"