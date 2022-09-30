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Zeca Pagodinho faz show em Vitória em novembro

Sambista é atração no Gordinho Sambão. Ingressos começam a ser vendidos na próxima quarta-feira (5)
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 15:26

Zeca Pagodinho
Zeca Pagodinho Crédito: Guto Costa / Divulgação
Prepara que vem samba do bom por aí. O cantor Zeca Pagodinho tem encontro marcado com os capixabas no dia 5 de novembro.
O sambista vai trazer a turnê "Mais Feliz" ao Gordinho Sambão, em frente ao Tancredão, em Vitória. No repertório, hits como "Verdade" e "Deixa a Vida Me Levar". O show tem percorrido o país e nos últimos dias passou por Recife.
O evento é em comemoração aos os sete anos da Aquarius, produtora dos capixabas Márcio Rodrigues e Toninho Boechat. Os ingressos começam a ser vendidos na quarta-feira (5) pelo site superticket.com.br.

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