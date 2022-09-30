Zeca Pagodinho faz show em Vitória em novembro

Zeca Pagodinho Crédito: Guto Costa / Divulgação

Prepara que vem samba do bom por aí. O cantor Zeca Pagodinho tem encontro marcado com os capixabas no dia 5 de novembro.

O sambista vai trazer a turnê "Mais Feliz" ao Gordinho Sambão, em frente ao Tancredão, em Vitória. No repertório, hits como "Verdade" e "Deixa a Vida Me Levar". O show tem percorrido o país e nos últimos dias passou por Recife.