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Desafio

Elon Musk desafia Putin para um 'combate individual' valendo a Ucrânia

'Você concorda com essa luta?', questionou o bilionário no Twitter.  Musk não especificou o que seria o desafio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Março de 2022 às 13:04

Elon Musk desafia Putin valendo a Ucrânia
Elon Musk desafia Putin valendo a Ucrânia Crédito: Reuters/Folhapress
O empresário bilionário Elon Musk, 50, foi ao seu perfil oficial do Twitter para desafiar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para um "combate" no qual o vencedor ganharia a Ucrânia. No entanto, Musk não especificou o que seria o desafio.
"Por meio desta eu desafio Vladimir Putin para um combate individual. O prêmio será a Ucrânia", escreveu o fundador da Tesla e SpaceX na manhã desta segunda-feira (14). "Você concorda com essa luta?", completou ainda, marcando o perfil do Kremlin, conta do presidente no Twitter.
Em tuítes anteriores, Musk também reclamou sobre o preço das commodities, impactados pela guerra na Ucrânia. "Tesla e SpaceX estão sofrendo pressão da inflação em materiais brutos e logística. E nós não estamos sozinhos", escreveu.
O nome do bilionário chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, e internautas criticaram os tuítes do empresário. "Os tuítes de Elon Musk foram os únicos responsáveis por eu passar de 'provavelmente comprar um Tesla como meu próximo carro' para 'não dirigir um Tesla, mesmo que me dessem um de graça'. Que idiota monumental aquele homem é", disse um.
"Elon Musk está fazendo um ótimo trabalho lembrando a todos que não são apenas os bilionários russos que precisam ser derrubados", disse outro. "Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo com um patrimônio líquido de mais de US$ 200 bilhões, desafiou o presidente russo Vladimir Putin para uma briga pelo Twitter. O que está em jogo é a Ucrânia... O mundo ficou oficialmente louco", completou um terceiro.
Recentemente, Grimes, 33, ex-mulher de Musk, revelou, sem querer, que teve um segundo bebê com o bilionário em segredo. A novidade foi descoberta e anunciada pela revista Vanity Fair, que entrevistou a cantora em sua casa e ouviu o choro de um bebê no andar de cima.
O repórter em questão perguntou sobre o choro, uma vez que o primeiro filho -e, até então, único conhecido pelo público- estava fora da casa, com o pai. Grimes, então, assumiu a nova integrante da família. A cantora revelou que o nome da filha, nascida em dezembro de 2021 por meio de uma barriga de aluguel, é Exa Dark Sideræl, mas que eles a chamam de "Y" (enquanto o primeiro filho é chamado de "X").

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