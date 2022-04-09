Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no Paredão no "BBB 22"

Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada são os indicados ao Paredão desta semana no "BBB 22" (Globo). Um deles deixa a competição no domingo (10), enquanto os outros dois estarão entre os 8 participantes remanescentes do programa.

Eliezer, Gustavo e Lina estão no Paredão do "BBB 22" Crédito: Reprodução/Rede Globo

A noite começou com o apresentador Tadeu Schmidt pedindo para Pedro Scooby, o Anjo da Semana, dizer quem ele imunizaria. O surfista escolheu o amigo Paulo André.

Na sequência, Linn da Quebrada, também chamada na casa de Lina, foi indicada pelo líder Douglas Silva. O ator disse que a cantora era sua opção porque o jogo estava se afunilando e que ela saberia separar jogo de amizade.

Logo depois, Tadeu pediu para que todos os participantes se dirigissem ao quarto Lollipop. De lá, ele foi chamando um a um para o confessionário, onde eles precisavam, diferentemente do que ocorreu nas semanas anteriores, indicar uma pessoa para salvar do Paredão.