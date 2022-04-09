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Disputa

Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no Paredão no "BBB 22"

Nesta semana, participantes precisavam indicar uma pessoa para salvar. Um deles deixa a competição no domingo (10), enquanto os outros dois estarão entre os oito participantes remanescentes do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 09:55

Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada são os indicados ao Paredão desta semana no "BBB 22" (Globo). Um deles deixa a competição no domingo (10), enquanto os outros dois estarão entre os 8 participantes remanescentes do programa.
Eliezer, Gustavo e Lina estão no Paredão do
Eliezer, Gustavo e Lina estão no Paredão do "BBB 22" Crédito: Reprodução/Rede Globo
A noite começou com o apresentador Tadeu Schmidt pedindo para Pedro Scooby, o Anjo da Semana, dizer quem ele imunizaria. O surfista escolheu o amigo Paulo André.
Na sequência, Linn da Quebrada, também chamada na casa de Lina, foi indicada pelo líder Douglas Silva. O ator disse que a cantora era sua opção porque o jogo estava se afunilando e que ela saberia separar jogo de amizade.

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Logo depois, Tadeu pediu para que todos os participantes se dirigissem ao quarto Lollipop. De lá, ele foi chamando um a um para o confessionário, onde eles precisavam, diferentemente do que ocorreu nas semanas anteriores, indicar uma pessoa para salvar do Paredão.
Nessa dinâmica, Eliezer acabou não recebendo nenhum voto para ser salvo. Com isso, ele também foi parar no Paredão. O participante teve direito a um contragolpe, de modo que puxou Gustavo para disputar com ele e Lina a permanência na casa.

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