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'BBB 22': Eslovênia revela que Maria saiu de grupo com ex-BBBs

Sister participou do programa 'Fora da Casa' e comentou que a cantora também não a segue mais; Maria se manifestou no Twitter
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:42

BBB 22: Maria saiu do grupo de ex-BBBs após entrada de Eslovênia
BBB 22: Maria saiu do grupo de ex-BBBs após entrada de Eslovênia Crédito: Instagram / Globo
Nesta sexta-feira, 8, a eliminada da semana do Big Brother Brasil, Eslovênia Marques, participou do programa Fora da Casa com a apresentadora Ana Clara e fez algumas revelações sobre as relações dos participantes, especialmente os que faziam parte do Quarto Lollipop.
Segundo ela, os ex-BBBs montaram um grupo no WhatsApp com todos aqueles que já haviam deixado o reality. Porém, a cantora Maria, expulsa do programa em fevereiro, não quis interagir com os brothers e saiu do grupo.
"A gente fez um grupo e colocou a galera (sic) que está saindo da casa. E uma pessoa específica saiu do nada, não falou nada: foi a Maria", comentou ela durante o programa.
Eslô ainda revelou que, logo quando foi expulsa, a sister lhe deu "unfollow". "As pessoas pensam que o Lollipop está mil amores, mas tem gente que não", afirmou.
Ela encerrou dizendo que, para retribuir, também parou de seguir a cantora nas redes. "Eu estou morrendo de medo de falar com ela, não sei o que ela vai falar para mim (sic)", disse.
Maria foi às redes para comentar sobre o caso. No Twitter, a cantora escreveu uma mensagem direcionada a Eslovênia e disse que "odeia" grupos no WhatsApp: "Principalmente quando metade nem se fala".
Ela ainda disse estar disposta a conversar de forma privada com a sister. "Eu teria te chamado, mas, já que o assunto começou em público, vou terminar dando a minha versão por aqui também", afirmou.
A cantora também revelou que deu "unfollow" em vários participantes da edição e já resolveu algumas questões em conversas privadas. No Instagram, Maria não segue Arthur Aguiar, Eliezer, Natália, Pedro Scooby, Paulo André, Jade Picon e Larissa.

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