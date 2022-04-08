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BBB 22

Douglas Silva é o líder da semana no 'BBB 22'

Brothers terão Prova do Anjo e formação de Paredão na sexta (8)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:32

O primeiro líder do
O primeiro líder do "BB22" Douglas Silva Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
Douglas Silva é o novo líder do BBB 22. O ator venceu a 13ª prova realizada na noite desta quinta-feira, 7. Na dinâmica de memória e atenção, foram liberados quatro cartões para cada participante. Para ganhar, era necessário encontrar cards iguais aos que estavam disponíveis nas bancadas individuais. Essa foi a segunda vitória de DG, como é conhecido.
A Prova do Anjo e a nova formação de paredão devem acontecer nesta sexta-feira, 8. Caminhando para a reta final do programa, a berlinda vai funcionar da seguinte forma: o anjo imuniza um brother, o líder indica uma pessoa. Já no confessionário, cada um da casa vai votar para salvar um participante. O integrante que for menos votado para escapar da berlinda está emparedado e vai ter direito a um contragolpe.
Durante a exibição do programa, Arthur comentou sobre o retorno para a casa após o paredão falso, considerado morno pelo público. "Eu tinha pensado em fazer várias coisas para quando chegar, mas estava querendo tirar a fantasia. Não sei como ficou para vocês, mas me emocionei muito com o PA". Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para os brothers retirarem um nome da urna.
No VIP desta semana, o ator escolheu Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Gustavo Marsengo, o primeiro eliminado da prova. O restante da casa está na Xepa. Após o encerramento da prova, as comadres - Jessi, Linn da Quebrada e Natália - se reuniram para especular quem seria o escolhido por DG para a berlinda. A eliminação vai ocorrer no domingo, dia 10.

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