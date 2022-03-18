Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paredão

Eliezer diz que vai 'dar motivo' para brothers do VIP votarem nele

'Quero deixar eles com raiva', diz participante, referindo-se a P.A., D.G., Scooby e Arthur
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 14:52

Eliezer do BBB 22
Eliezer do BBB 22 Crédito: REprodução TV Globo
Eliezer acordou mais uma vez chateado com o encaminhamento do jogo no Big Brother Brasil 22. Em conversa com Eslovênia e Laís na manhã desta sexta-feira (18), ele afirmou que os homens remanescentes na casa "passaram o programa inteiro" no VIP, e reclamou da situação do quarto Lollipop.
"Se eu pego o Anjo, acabo com [isso]... Vocês vão ver. Já vota em mim, vou dar motivo. 'Estou votando no Eli, porque ele me tirou do VIP'. Vou dar motivo, para ele dar uma justifica melhor do que a de toda semana. 'Voto no Eli por estratégia de jogo'", declarou o designer.
Laís respondeu: "É capaz de, se eu ganhar e colocar o Arthur no Monstro, ele vai dizer: 'Então, tinha mudado a minha opção de voto, mas como ela me colocou no Monstro...'. É a cara dele fazer isso".
Na mesma conversa, momentos depois, Eliezer disse que o grupo precisava "começar a dificultar a vida desses caras". "Dois meses na mamata. A única vez que eu vi o PA fazendo alguma coisa nessa casa foi no Dia das Mulheres porque foi combinado. A única vez. O DG cozinha. O Pedro...", reclamou.
"Nossa, estou doido para ver a cara deles", comenta Eliezer, e Eslovênia diz que os brothers ficariam "muito chateados". "Quero deixar eles com raiva", responde Eliezer. "Que nem eu estou", acrescenta Laís.

Veja Também

Lucas reflete sobre liderança de Arthur: 'Não vejo ninguém como oposição a mim'

Reencontro de eliminados do "BBB 22" vira lavação de roupa suja

Arthur vence prova com Lucas e é o novo líder; Gustavo está no paredão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Reality show bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados