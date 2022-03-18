Eliezer diz que vai 'dar motivo' para brothers do VIP votarem nele

Eliezer do BBB 22 Crédito: REprodução TV Globo

Eliezer acordou mais uma vez chateado com o encaminhamento do jogo no Big Brother Brasil 22. Em conversa com Eslovênia e Laís na manhã desta sexta-feira (18), ele afirmou que os homens remanescentes na casa "passaram o programa inteiro" no VIP, e reclamou da situação do quarto Lollipop.

"Se eu pego o Anjo, acabo com [isso]... Vocês vão ver. Já vota em mim, vou dar motivo. 'Estou votando no Eli, porque ele me tirou do VIP'. Vou dar motivo, para ele dar uma justifica melhor do que a de toda semana. 'Voto no Eli por estratégia de jogo'", declarou o designer.

Laís respondeu: "É capaz de, se eu ganhar e colocar o Arthur no Monstro, ele vai dizer: 'Então, tinha mudado a minha opção de voto, mas como ela me colocou no Monstro...'. É a cara dele fazer isso".

Na mesma conversa, momentos depois, Eliezer disse que o grupo precisava "começar a dificultar a vida desses caras". "Dois meses na mamata. A única vez que eu vi o PA fazendo alguma coisa nessa casa foi no Dia das Mulheres porque foi combinado. A única vez. O DG cozinha. O Pedro...", reclamou.