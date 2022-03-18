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BBB 22

Lucas reflete sobre liderança de Arthur: 'Não vejo ninguém como oposição a mim'

Lucas refletiu sozinho sobre sua participação no "BBB" na madrugada desta sexta-feira (18). "Qual é o preço de pegar mais uma liderança?" disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 10:27

Lucas
Lucas refletiu sozinho sobre sua participação no Big Brother Brasil 22 Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
Lucas refletiu sozinho sobre sua participação no Big Brother Brasil 22 na madrugada desta sexta-feira (18) após a Prova do Líder, a qual ele venceu em dupla com Arthur Aguiar -mas deixou a liderança com o amigo.
"E mais uma vez: como gosto de todos aqui e não vejo ninguém como oposição a mim e em nenhum conflito direto, o Arthur, por a gente ter tido uma aproximação e, enfim... Ter se afastado. Mas, sei lá, não guardo rancor, não guardo mágoa. Mas eu me sentiria muito egoísta", disse Lucas para si mesmo.
"Qual é o preço de pegar mais uma liderança? Ser o que tem mais lideranças, sendo que eu me sentiria uma pessoa... Não ruim, porque é o jogo. Mas naquele momento eu me sentiria egoísta, e egoísta é uma coisa que eu não sou", conclui.
A prova da qual Arthur saiu Líder foi realizada em duplas. Lina e Eslô, Gustavo e Natália, Paulo André e Jessi, Scooby e Eli, Arthur e Lucas, Douglas e Laís formaram as equipes. Após vencerem a prova, a dupla Arthur e Lucas teve de decidir, ainda no ao vivo, quem ficaria com o colar do líder, e o escolhido foi o ator carioca. O estudante de medicina ficou com R$ 10 mil.
No papo com Lucas, o Arthur disse: "Quero muito essa liderança. Quero ver minha família". Lucas respondeu: "Tô ligado, vai nessa". Para o VIP, o ex-Rebelde escolheu Lucas, sua dupla na Prova do Líder, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby.

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