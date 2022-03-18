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BBB 22

Reencontro de eliminados do "BBB 22" vira lavação de roupa suja

Ex-brothers se encontraram para uma dinâmica da Prova do Líder nesta quinta-feira (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 10:08

Arthur Aguiar pergunta se brothers não desconfiaram de nada e Tiago Abravanel diz: 'Tinha certeza que vocês iam entrar'
Arthur Aguiar pergunta se brothers não desconfiaram de nada e Tiago Abravanel diz: 'Tinha certeza que vocês iam entrar' Crédito: 20.jan.2022/Globoplay
Para a surpresa dos confinados, os eliminados do Big Brother Brasil 22 (Globo) voltaram ao programa nesta quinta-feira (22) para uma dinâmica da Prova do Líder. O encontro, no entanto, acabou virando uma lavação de roupa suja, com bate boca e acusações.
Os ex-brothers se encontraram para cumprir um desafio especial: indicar um participante direto ao Paredão. "O primeiro emparedado da semana será escolhido pelos jogadores já eliminados do BBB 22" afirmou o apresentador, Tadeu Schmidt, sem dar mais detalhes de como será a dinâmica de escolha.
Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Vyni e Jade Picon participaram de uma dinâmica entre eles antes do início da prova.
Rodrigo, escolhido líder dos eliminados, teve que eliminar um ex-brother da dinâmica. Ele, por sua vez, excluiu Naiara Azevedo, com apoio unânime dos outros ex-participantes. A decisão virando uma entre a cantora, Rodrigo, Brunna, Bárbara, Jade, Larissa e Luciano.
Os eliminados trocaram acusações e demonstraram insatisfações com atitudes um do outro quando ainda estavam dentro de casa. Na sequência, foi a vez de Vyni bater boca com Larissa. Os ex-brothers citaram vídeos e comentários feitos uns para com os outros após eliminações, coerência e incoerência e falta de diálogo.
Rodrigo Mussi e Naiara Azevedo começaram a discussão após a cantora dizer que 'estava com ranço' do ex-bbb. Depois da dupla, foi vez de Naiara brigar com Bárbara Heck e Jade Picon.
Bárbara disse que viu, ao sair da casa, vídeos de Naiara falando mal sobre sua permanência dentro do BBB e que não gostou do que foi dito pela cantora fora do Big Brother.
Larissa foi 'votada' por Vyni após o rapaz dizer que ela não se baseou na verdade por votar nele. A pernambucana não gostou de 'ser chamada de falsa', segundo ela.
Naiara e Larissa também discutiram dentro do programa, depois que Jade disse que a sertaneja teria pedido um camarim apenas para ela, as outras pessoas votaram para que Naiara não fizesse parte do 'jogo dos eliminados'.
Agitada, Naiara brigou com quase todos os ex-eliminados e ouviu de Bárbara Heck que 'ela criou uma personagem para chegar na dinâmica'.

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