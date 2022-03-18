Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Arthur vence prova com Lucas e é o novo líder; Gustavo está no paredão

A prova foi disputada em duas chaves os participantes precisaram ter agilidade, precisão e sorte. A melhor dupla de cada chave foi para a final
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Março de 2022 às 08:08

Arthur Aguiar ganhou a Prova do Líder ao lado de Lucas
Arthur Aguiar ganhou a Prova do Líder ao lado de Lucas Crédito: Globo/Reprodução
Após vencer uma prova disputada ao lado de Lucas, Arthur Aguiar foi consagrado o novo líder do BBB 22. A dupla precisou decidir em consenso quem ficaria com a liderança e quem levaria R$ 10 mil. "Como o Arthur não foi líder, vou dar essa experiência para ele", anunciou o estudante de Medicina.
A prova foi disputada em duas chaves os participantes precisaram ter agilidade, precisão e sorte. A melhor dupla de cada chave foi para a final. Além dos vencedores, disputaram a última etapa Pedro Scooby e Eliezer. O VIP da semana foi formado pelo líder e o parceiro de prova, Paulo André, Douglas Silva e Scooby. Sendo assim, estão na xepa Eslovênia, Natália, Jessilane, Linn da Quebrada, Laís, Gustavo e Eliezer.

INÍCIO DO PAREDÃO

Os oito eliminados do programa, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Vyni e Jade Picon, retornaram ao estúdio na noite desta quinta-feira, 18, para uma dinâmica especial: precisavam escolher um dos colegas que ainda estão na disputa para ir ao paredão.
O apresentador Tadeu Schimidt explicou que sete dos oito ex-BBBs deveriam decidir entre os brothers que tiveram o pior desempenho na nona prova do líder. No caso, Eslovênia, Gustavo, Lina ou Natália.
Naiara não participou, pois foi retirada por Rodrigo, líder dos eliminados. Com quase unanimidade, Gustavo foi escolhido para compor a próxima berlinda. O único que não votou nele foi Luciano - que optou por Eslovênia.
O empresário foi avisado da decisão dos colegas. A formação completa acontecerá no próximo domingo, 20. Na ocasião, o anjo imunizará alguém, Arthur mandará um confinado direto para o paredão. O indicado pelo líder terá contragolpe. A votação da casa será dividida em dois grupos: seis dizem suas escolhas no confessionário e cinco falam na sala. A dinâmica encerra com a prova bate-volta em que todos - exceto o indicado pelo líder - participam.

Veja Também

Ingressos para Bieber e Coldplay se esgotam em pré-venda do 'Rock in Rio'

Dandara Mariana tem casa assaltada e perde computadores, celulares e relógios

Tiago Piquilo e Tânia Mara reatam romance após polêmica cirurgia peniana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados