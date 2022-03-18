Arthur vence prova com Lucas e é o novo líder; Gustavo está no paredão

Arthur Aguiar ganhou a Prova do Líder ao lado de Lucas Crédito: Globo/Reprodução

Após vencer uma prova disputada ao lado de Lucas, Arthur Aguiar foi consagrado o novo líder do BBB 22. A dupla precisou decidir em consenso quem ficaria com a liderança e quem levaria R$ 10 mil. "Como o Arthur não foi líder, vou dar essa experiência para ele", anunciou o estudante de Medicina.

A prova foi disputada em duas chaves os participantes precisaram ter agilidade, precisão e sorte. A melhor dupla de cada chave foi para a final. Além dos vencedores, disputaram a última etapa Pedro Scooby e Eliezer. O VIP da semana foi formado pelo líder e o parceiro de prova, Paulo André, Douglas Silva e Scooby. Sendo assim, estão na xepa Eslovênia, Natália, Jessilane, Linn da Quebrada, Laís, Gustavo e Eliezer.

INÍCIO DO PAREDÃO

Os oito eliminados do programa, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Vyni e Jade Picon, retornaram ao estúdio na noite desta quinta-feira, 18, para uma dinâmica especial: precisavam escolher um dos colegas que ainda estão na disputa para ir ao paredão.

O apresentador Tadeu Schimidt explicou que sete dos oito ex-BBBs deveriam decidir entre os brothers que tiveram o pior desempenho na nona prova do líder. No caso, Eslovênia, Gustavo, Lina ou Natália.

Naiara não participou, pois foi retirada por Rodrigo, líder dos eliminados. Com quase unanimidade, Gustavo foi escolhido para compor a próxima berlinda. O único que não votou nele foi Luciano - que optou por Eslovênia.