'Ela é uma cobra', declara Maxiane sobre Ana Paula Renault

Pernambucana começou a se aproximar dos rivais da mineira no jogo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:01

Maxiane Rodrigues e Ana Paula Renault do BBB 26
Maxiane Rodrigues e Ana Paula Renault do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

O racha no grupo montado por Ana Paula Renault no BBB 26 (Globo) causou consequências. Maxiane Rodrigues passou a criticar as atitudes da ex-aliada. Após a formação de paredão, na noite de domingo (25), ela expressou sua antipatia pela mineira.

A sister, junto com Marciele e Breno, narrou o conflito que ocorreu para Jordana Morais, reforçando a narrativa da casa de que Ana Paula é manipuladora e não respeita a opinião alheia.

Além da aproximação com Jordana, Maxiane também passou a ficar mais perto de Sarah Andrade, que vetou Ana Paula de votar no paredão. Ela ganhou o poder depois da dinâmica das caixas surpresa.

Mais tarde, a professora retomou o assunto com Marcelo Alves, que também se mostrou decepcionado com Ana, e afirmou que a mineira está "abalada". O médico relembra que foi a veterana que se afastou do grupo. Maxiane então afirmou que a sister é "uma cobra".

"Eu acreditei numa pessoa que só age por interesse. Oportunista. Tu acha que ela [Ana Paula] gosta da Milena? Não gosta da Milena. Ela vê potencial na Milena", concluiu.

