Ed Motta diz que Raul Seixas era ruim musicalmente e tinha falha de caráter

Ed Motta diz que Raul Seixas era ruim musicalmente Crédito: Fotoarena/Folhapress

Ed Motta, 50, provocou polêmica na web ao dizer que Raul Seixas tinha uma "falha de caráter terrível". "Ele foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas", afirmou o cantor em live que fez nas redes sociais na sexta (18).

Motta também disse que Seixas era ruim musicalmente e que "quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho". "Esse cara [Seixas] era um idiota, era um funcionariozinho de gravadora, cara, gravando uns discos de merda, entendeu? E nego vem: 'canta Raul'. Que porra, que que é isso, bicho? Um cara desqualificado de tudo", disse.

Famosos e anônimos não gostaram dos comentários de Motta. "Raul Seixas nunca falaria mal do Ed Motta simplesmente porque ele não saberia quem é", escreveu a cantora Teresa Cristina no Twitter.