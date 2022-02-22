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Quem é a Faye de 'Euphoria', a ex-estrela pornô Chloe Cherry que estreou na série

Entre as novas personagens que estrearam na segunda temporada da série "Euphoria", Chloe Cherry é uma das que mais tem ganhado fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:18

A atriz de
A atriz de "Euphoria" Chloe Cherry Crédito: Reprodução/Instagram/@perfect_angelgirl
Entre as novas personagens que estrearam na segunda temporada da série "Euphoria", Faye, uma adolescente junkie interpretada por Chloe Cherry, é uma das que mais tem ganhado fãs.
Com frases desbocadas e um senso de humor marcante, a personagem, uma jovem viciada em heroína, também desperta a curiosidade por sua intérprete. Isso porque Cherry, antes de fazer seu début como atriz em uma série de televisão, já era uma estrela de filmes pornô.
Com vídeos espalhados em plataformas como Pornhub, a garota do estado americano da Pensilvânia foi convidada pelo diretor da série, Sam Levinson, a participar do elenco por meio do Instagram. Muitas pessoas acreditaram que o convite foi feito em decorrência de uma paródia para adultos que Cherry fez de uma das cenas envolvendo Rue e Jules, personagens da série vividas por Zendaya e Hunter Schafer.
Cherry, no entanto, disse recentemente à revista Vulture que o vídeo, que ela publicou em seu OnlyFans cerca de cinco meses após o convite de Levinson, não foi o motivo pelo qual ela foi escalada para fazer a série.
"Eu comecei a assistir de novo aos meus vídeos, percebi que já tinha feito muitas paródias adultas e pensei 'ah, essa é perfeita para fazer, porque é uma cena bem popular'. É engraçado que as pessoas estejam reagindo a isso tipo 'ela foi descoberta numa paródia pornô'. E eu digo 'não, não, não, isso foi algo que fiz apenas para o meu OnlyFans há muito tempo e agora todo mundo está encontrando'", diz Cherry, sobre o episódio.
Tendo gravado mais de 170 produções eróticas aos 24 anos, Cherry contou ao portal New York Post que era fã da série "Euphoria" antes de entrar no elenco e que não vê diferenças entre atuar em filmes pornográficos e em produções "convencionais". "Antes mesmo de ser atriz, eu, como espectadora, nunca vi diferença entre filmes pornô e outros filmes."
Bem à vontade à frente das câmeras, Cherry contou que algumas de suas cenas mais icônicas na série vieram de improviso. "Às vezes, em algumas cenas, Levinson dizia algo como 'OK, só diga o que você quiser'. Porque ele apenas queria ver se eu dizia algo engraçado."

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