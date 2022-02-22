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BBB 22

Zeca Pagodinho acorda brothers no "BBB 22" na casa para ação especial

Os brothers ficaram surpresos com a participação especial de Zeca Pagodinho. "Que legal", disse Natália
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 12:42

Zeca Pagodinho aparece na casa do
Zeca Pagodinho aparece na casa do "BBB 22" Crédito: Reprodução/Globoplay
Os participantes do Big Brother Brasil 22 foram acordados na manhã desta terça (22) com um despertador diferente: Zeca Pagodinho. O cantor apareceu em vídeo nas telas da casa.
"Salve, salve, BBB 22! Acorda, gente! Já está todo mundo de olho aberto?", indagou ele, emendando na sequência o trecho da música "Camarão que Dorme a Onda Leva". "Vou esperar vocês trocarem de roupa e espero vocês lá na sala!", disse o cantor. Em algumas imagens no vídeo, ele aparece entrando na casa.
Os brothers ficaram surpresos com a participação especial de Zeca Pagodinho. "Que legal", disse Natália. Eles foram avisados posteriormente que não haverá Raio-X, porque ocorrerá uma ação especial na casa.

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