Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Duda Little, repórter mirim da Xuxa, fala sobre pressão que sofreu com Marlene Mattos
Polêmica

Duda Little, repórter mirim da Xuxa, fala sobre pressão que sofreu com Marlene Mattos

Maria Eduarda Esteves revelou que enfrenta problemas de saúde até hoje e que tomava remédio para emagrecer ainda na infância
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 12:35

Duda Little, repórter mirim da Xuxa, fala sobre pressão que sofreu com Marlene Mattos
Duda Little, repórter mirim da Xuxa, fala sobre pressão que sofreu com Marlene Mattos Crédito: Reprodução/Instagram
A cada novo episódio de Xuxa, o documentário, as acusações de bullying por parte de Marlene Mattos na época em que a produtora era empresária da rainha dos baixinhos aumentam. Dessa vez, uma ex-repórter mirim do Xou da Xuxa, Maria Eduarda Esteves, hoje com 43 anos, revelou neste sábado, 5, que sofre com problemas de saúde até hoje, decorrentes dos comentários de Marlene.
A jornalista relatou que sofreu pressão estética na época e chegou a tomar remédios para emagrecer ainda na infância, o que a fez desenvolver problemas de saúde. No episódio liberado na última quinta-feira, 3, Xuxa e Marlene finalmente se encontraram após 19 anos afastadas. Na conversa, a apresentadora cita a coação para que as paquitas perdessem peso.
Ao ver a conversa, Maria Eduarda declarou que os comentários não eram direcionados apenas às paquitas, mas também a ela. "Se todos os problemas de saúde mental que eu tive (e tenho) ao longo da minha vida são consequências das atitudes e falas desta mulher, eu não tenho como afirmar. Mas eu sei que, enquanto as minhas amigas comiam biscoito recheado no play do prédio, eu tomava remédio pra emagrecer", desabafou.
A ex-repórter mirim aproveitou para frisar que temas envolvendo a saúde mental não eram tão difundidos e debatidos no início dos anos 1990. "Antes que perguntem ‘onde estava a sua mãe?’, eu já quero lembrar que estamos falando do início dos anos 1990, quando ninguém no Brasil (e no mundo) falava sobre saúde mental e as consequências perigosas dos remédios para emagrecer. Ninguém!", pontuou.
"Minha mãe estava lá comigo (e com os seus outros dois filhos e três empregos). Assim como está comigo até hoje, ajudando a criar a minha filha e com outra cabeça em muitas coisas, inclusive sobre isso", disse.
Após a primeira divulgação do episódio, Marlene chegou a se defender das acusações e disse que era o seu "jeito de ser". Nesta sexta-feira, a ex-empresária se pronunciou nas redes sociais sobre o reencontro com Xuxa por meio de uma mensagem enigmática.

Veja Também

Marlene Mattos afirma que ela e Xuxa eram um casal, só que sem sexo

"Xuxa e Marlene Mattos foram um casal por muitos anos", diz filha de Luciano do Valle

Passagens de Xuxa pelo ES tiveram chuva, desmaios e muita emoção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Globoplay Rede Globo Xuxa Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados