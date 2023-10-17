Diego Alemão anuncia tratamento nos EUA e se desculpa com a imprensa por declaração

O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegogasques

O ex-BBB Diego Alemão fará um tratamento de desintoxicação nos Estados Unidos a partir desta segunda-feira, 16, após ter sido internado em uma clínica de reabilitação no final de setembro. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do campeão da 7ª edição do reality show, Jeffrey Chiquini, e pelo próprio ex-BBB em publicações feitas no Instagram.

Diego aproveitou a ocasião para se desculpar com a imprensa. Ao deixar a delegacia no final de setembro, depois de ser preso por porte de armas, ele criticou repórteres que estavam no local e os chamou de "bando de urubus".

"Primeiramente, meu pedido de desculpas à família, aos amigos e, principalmente, à imprensa. [...] Momentos difíceis ficaram para trás", escreveu. "Chego ao um novo mundo, com coragem, cuidado e esperança. Dias melhores estão por vir."

O advogado informou que Diego teve uma "melhora expressiva" e que o tratamento nos EUA teve autorização médica. "Estive pessoalmente na clínica na Califórnia, conhecendo suas dependências, profissionais e métodos de trabalho", comentou Jeffrey.

Após a conclusão da etapa nos Estados Unidos, o ex-BBB deve retornar ao Brasil para dar continuidade a um acompanhamento terapêutico. "Em breve, Diego Alemão estará saudável novamente", declarou.

O advogado ainda comentou o processo que envolve Diego após a prisão. "Estamos enfrentando a verdade e rebatendo as inverdades. A realidade dos fatos, sem precipitação e emoções, está sendo demonstrada e será provada. Tudo está sendo devidamente elucidado", escreveu Jeffrey.