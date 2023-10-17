Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Diego Alemão anuncia tratamento nos EUA e se desculpa com a imprensa por declaração
Famosos

Diego Alemão anuncia tratamento nos EUA e se desculpa com a imprensa por declaração

Campeão da 7ª edição do reality show foi internado em uma clínica de reabilitação após ser preso por porte ilegal de arma no final de setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 08:29

O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro
O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegogasques
O ex-BBB Diego Alemão fará um tratamento de desintoxicação nos Estados Unidos a partir desta segunda-feira, 16, após ter sido internado em uma clínica de reabilitação no final de setembro. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do campeão da 7ª edição do reality show, Jeffrey Chiquini, e pelo próprio ex-BBB em publicações feitas no Instagram.
Diego aproveitou a ocasião para se desculpar com a imprensa. Ao deixar a delegacia no final de setembro, depois de ser preso por porte de armas, ele criticou repórteres que estavam no local e os chamou de "bando de urubus".
"Primeiramente, meu pedido de desculpas à família, aos amigos e, principalmente, à imprensa. [...] Momentos difíceis ficaram para trás", escreveu. "Chego ao um novo mundo, com coragem, cuidado e esperança. Dias melhores estão por vir."
O advogado informou que Diego teve uma "melhora expressiva" e que o tratamento nos EUA teve autorização médica. "Estive pessoalmente na clínica na Califórnia, conhecendo suas dependências, profissionais e métodos de trabalho", comentou Jeffrey.
Após a conclusão da etapa nos Estados Unidos, o ex-BBB deve retornar ao Brasil para dar continuidade a um acompanhamento terapêutico. "Em breve, Diego Alemão estará saudável novamente", declarou.
O advogado ainda comentou o processo que envolve Diego após a prisão. "Estamos enfrentando a verdade e rebatendo as inverdades. A realidade dos fatos, sem precipitação e emoções, está sendo demonstrada e será provada. Tudo está sendo devidamente elucidado", escreveu Jeffrey.
Diego foi preso em flagrante no final de setembro por porte ilegal de arma de fogo, mas foi solto depois de pagar uma fiança de R$ 4 mil. Na ocasião, policiais informaram que o ex-BBB estava "aparentemente alterado" e tentou fugir em um táxi.

Veja Também

Advogado de Diego Alemão diz que quadro do ex-BBB na reabilitação é ‘grave’

Paulo André é processado por exposição indevida de funcionária de hotel

Ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados