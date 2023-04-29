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Homenagem

Deolane Bezerra homenageia MC Kevin no dia em que cantor faria 25 anos

A advogada publicou uma homenagem para MC Kevin, que completaria 25 anos neste sábado (29).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 14:32

Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos
Deolane Bezerra fez homenagem para MC Kevin Crédito: Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra
Deolane Bezerra, 35, publicou uma homenagem para MC Kevin, que completaria 25 anos neste sábado (29). O cantor morreu em maio de 2021, após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.
"O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos", escreveu na legenda da foto. 
Valquíria Nascimento, mãe do artista, foi ao cemitério e deixou uma coroa de flores. Ela desabafou no Instagram: "Fala que ama hoje, beija hoje, peça perdão hoje".
A mãe do MC também comemorou o aniversário da outra filha, Ellen. "Hoje eu consigo entender porque Deus me deu dois filhos no mesmo dia e anos diferentes. Deus levou um, mas deixou outro para me amar e me dar carinho. Amo vocês para sempre, até o último dia da minha vida", escreveu.

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