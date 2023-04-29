Deolane Bezerra homenageia MC Kevin no dia em que cantor faria 25 anos

Deolane Bezerra fez homenagem para MC Kevin Crédito: Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra

Deolane Bezerra, 35, publicou uma homenagem para MC Kevin, que completaria 25 anos neste sábado (29). O cantor morreu em maio de 2021, após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

"O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos", escreveu na legenda da foto.

Valquíria Nascimento, mãe do artista, foi ao cemitério e deixou uma coroa de flores. Ela desabafou no Instagram: "Fala que ama hoje, beija hoje, peça perdão hoje".