Gabi Martins fala de susto em temporal e acidente de carro com amigas

Gabi Martins passou por um susto em Belo Horizonte Crédito: @gabimartins

A cantora Gabi Martins contou que passou por um susto na noite de sexta-feira (28) quando ia com seu motorista para um rodeio em Belo Horizonte, em Minas Gerais. No Instagram, ela relatou que foi surpreendida por um temporal, com ruas alagadas e ventos fortes.

"Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto. Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito muito medo. Foi um grande livramento", contou Gabi.

A cantora disse que a irmã chegou a ligar pedindo para ela voltasse. "Eu estava sentindo que não era para ir. Nunca passei por isso na minha vida e olha que eu pego muita estrada. Estava tudo branco, tudo alagado. Foi surreal. Estou me recuperando, foi muito pesado. Estava com medo de as árvores caírem no carro".