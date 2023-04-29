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Em Belo Horizonte

Gabi Martins fala de susto em temporal e acidente de carro com amigas

Cantora estava a caminho de um evento quando a chuva começou a derrubar árvores na capital mineira. Ela tinha planos de ir com as amigas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 14:25

A cantora e ex-BBB Gabi Martins
Gabi Martins passou por um susto em Belo Horizonte Crédito: @gabimartins
A cantora Gabi Martins contou que passou por um susto na noite de sexta-feira (28) quando ia com seu motorista para um rodeio em Belo Horizonte, em Minas Gerais. No Instagram, ela relatou que foi surpreendida por um temporal, com ruas alagadas e ventos fortes. 
"Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto. Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito muito medo. Foi um grande livramento", contou Gabi.
A cantora disse que a irmã chegou a ligar pedindo para ela voltasse. "Eu estava sentindo que não era para ir. Nunca passei por isso na minha vida e olha que eu pego muita estrada. Estava tudo branco, tudo alagado. Foi surreal. Estou me recuperando, foi muito pesado. Estava com medo de as árvores caírem no carro".
A ideia inicial era de que Gabi Martins fosse mais cedo com algumas amiga, que acabaram sofrendo um acidente no caminho. "Elas foram mais cedo e um carreta bateu no carro delas. Então assim, graças a Deus elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute". 

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