Danielle Winits parabeniza filho com Jônatas Faro e diz ser mãe solo

A atriz Danielle Winits, de 49 anos, compartilhou registros de seu filho Guy, de 12 anos, que teve com o ator Jônatas Faro. O vídeo foi parar celebrar o aniversário do filho mais novo.
"Há 12 anos a gente conta a nossa história juntos. Ser mãe solo do cara (não foi à toa que dei o nome de Guy) me fez a mulher que precisei ser ontem. A que sou hoje. A mesma mulher que precisou renascer com ele em 28 de Abril de 2011… e a que amanhece aqui, agora. Nadando ainda que por vezes contra corrente mais que contente!".
Danielle que também é mãe de Noah, de 15 anos, do relacionamento com Cássio Reis, já tinha compartilhado um vídeo com os dois filhos. "Ainda dá tempo de reviver esse tempo daquele faz tempo que sempre esteve e ainda está aqui… É que amanhã meu caçula faz 12 e tamanho de amor não faz conta", escreveu na legenda.