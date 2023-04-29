Danielle Winits parabeniza filho com Jônatas Faro e diz ser mãe solo

Danielle Winits compartilhou vídeo do filho mais novo Crédito: Reprodução @lawinits

A atriz Danielle Winits, de 49 anos, compartilhou registros de seu filho Guy, de 12 anos, que teve com o ator Jônatas Faro. O vídeo foi parar celebrar o aniversário do filho mais novo.

"Há 12 anos a gente conta a nossa história juntos. Ser mãe solo do cara (não foi à toa que dei o nome de Guy) me fez a mulher que precisei ser ontem. A que sou hoje. A mesma mulher que precisou renascer com ele em 28 de Abril de 2011… e a que amanhece aqui, agora. Nadando ainda que por vezes contra corrente mais que contente!".