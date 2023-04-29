Babi Cruz publica carta aberta à filha após denúncia de importunação sexual

Flora Cruz denunciou cuidador do pai por importunação sexual Crédito: Instagram/@floracruzoficial

Babi Cruz, mãe de Flora Cruz, publicou uma carta aberta em apoio à filha nas redes sociais, após jovem denunciar ter sofrido importunação sexual. Em sua mensagem, a ex-esposa do sambista elogia o ato da filha e fala sobre resistência.

"Minha filha, não te peço para ser forte, porque isso você já é, te peço para que seja mais forte. Quanto maior são os nossos obstáculos, maior tem que ser a nossa resistência! Sempre, por toda vida, quisemos te proteger desse tipo de dor, desse tipo de moléstia, desse tipo de sofrimento, mas assim como você, nenhuma de nós, mulheres, estamos livres de passar por tal situação constrangedora, lamentável, que dói até na alma", iniciou Babi.

Em seguida, a mãe de Flora pediu força a Deus e aos Orixás: "Busque forças no seu âmago, supere e ajude a quem você puder ajudar! Faça da sua dor uma utilidade pública! Superação é a palavra! Peço a Deus e aos nossos Orixás que te curem dessa dor e que deem forças, dignidade e brilho para seguir em frente! Livre-se desse trauma! Te amamos. Ass: Mamãe e Papai".

O CASO

O crime, segundo relato de Flora, foi cometido pelo cuidador do pai, Arlindo Cruz, no último dia 24. Na postagem, ela acusa o cuidador de tocar seu corpo, sem autorização, em seu quarto, na última segunda-feira. “Tive meu corpo tocado, sem minha autorização. Dentro da minha casa, no meu quarto (...), achando que estava segura com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai”, detalhou.