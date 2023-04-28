Renata Capucci fala sobre Parkinson na TV pela 1ª vez e Ana Maria chora Crédito: Instagram/@renatacapucciofficial

Renata Capucci foi a convidada desta sexta-feira (28) no Mais Você e emocionou Ana Maria Braga falando sobre seu diagnóstico de Parkinson, que recebeu em 2018 e divulgou no ano passado:

"Eu lembro que eu gritava dentro do carro com o meu marido depois de receber o diagnóstico", relembrou a jornalista. "É esse choque que você leva ao ter esse diagnóstico, principalmente aos 45 anos".

Ela descobriu a doença três dias depois de uma participação no programa de Ana Maria. Na época, ela era uma das participantes do Popstar, competição que colocava famosos para provarem seus talentos musicais: "Eu saí do Popstar, nos Estúdios Globo, e meu marido me levou numa emergência. Meu braço esquerdo subiu sozinho, retesado. Sem controle. E eu vinha desde fevereiro mancando".

"A gente acha que a gente manda na vida da gente. Aí você recebe uma bigorna dessas na cabeça e passa para a impotência, percebe que você não controla, não manda.", disse Renata.

Na época, ela decidiu não desistir da competição porque ainda não estava pronta para divulgar o diagnóstico, e acabou ficando em quarto lugar.

Hoje, ela percebe que os sintomas já estavam se manifestando: "Nos momentos mais tensos, que são muito comuns na nossa vida no jornalismo, eu sentia minha perna tremendo embaixo da bancada. E eu ficava assim: imagina, 45 anos, burra velha, dei para ficar nervosa!"

Renata decidiu divulgar o diagnóstico no ano passado ao gravar um episódio sobre doenças degenerativas para o podcast do Fantástico.

"Eu seria muito falsa se, ao final daquele programa, eu continuasse só apresentando. Eu falei: estou pronta para me abrir. Me emocionei, eu sou uma manteiga derretida, e foi uma catarse!"

Renata levou um presente para a apresentadora: uma placa de metal com os dizeres "o que a vida quer da gente é coragem". E explicou: "É simples, mas cheio de significado para nós duas".