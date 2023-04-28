Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Não é fácil mas não é o fim"

Renata Capucci fala sobre Parkinson na TV pela 1ª vez e Ana Maria chora

Jornalista da TV Globo foi diagnosticada com a doença em 2018
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 12:04

Renata Capucci fala sobre Parkinson na TV pela 1ª vez e Ana Maria chora
Renata Capucci fala sobre Parkinson na TV pela 1ª vez e Ana Maria chora Crédito: Instagram/@renatacapucciofficial
Renata Capucci foi a convidada desta sexta-feira (28) no Mais Você e emocionou Ana Maria Braga falando sobre seu diagnóstico de Parkinson, que recebeu em 2018 e divulgou no ano passado:
"Eu lembro que eu gritava dentro do carro com o meu marido depois de receber o diagnóstico", relembrou a jornalista. "É esse choque que você leva ao ter esse diagnóstico, principalmente aos 45 anos".
Ela descobriu a doença três dias depois de uma participação no programa de Ana Maria. Na época, ela era uma das participantes do Popstar, competição que colocava famosos para provarem seus talentos musicais: "Eu saí do Popstar, nos Estúdios Globo, e meu marido me levou numa emergência. Meu braço esquerdo subiu sozinho, retesado. Sem controle. E eu vinha desde fevereiro mancando".
"A gente acha que a gente manda na vida da gente. Aí você recebe uma bigorna dessas na cabeça e passa para a impotência, percebe que você não controla, não manda.", disse Renata.
Na época, ela decidiu não desistir da competição porque ainda não estava pronta para divulgar o diagnóstico, e acabou ficando em quarto lugar.
Hoje, ela percebe que os sintomas já estavam se manifestando: "Nos momentos mais tensos, que são muito comuns na nossa vida no jornalismo, eu sentia minha perna tremendo embaixo da bancada. E eu ficava assim: imagina, 45 anos, burra velha, dei para ficar nervosa!"
Renata decidiu divulgar o diagnóstico no ano passado ao gravar um episódio sobre doenças degenerativas para o podcast do Fantástico.
"Eu seria muito falsa se, ao final daquele programa, eu continuasse só apresentando. Eu falei: estou pronta para me abrir. Me emocionei, eu sou uma manteiga derretida, e foi uma catarse!"
Renata levou um presente para a apresentadora: uma placa de metal com os dizeres "o que a vida quer da gente é coragem". E explicou: "É simples, mas cheio de significado para nós duas".
Ana Maria Braga, que tratou três tumores no pulmão nos últimos cinco anos, foi às lágrimas com o presente.

Veja Também

Ministério Público denuncia suspeito de vazar fotos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz

Fãs de Moonbin fazem evento em homenagem ao astro de k-pop, morto aos 25 anos, em SP

Clipe censurado de Madonna em 2003 chega à conta oficial da cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados